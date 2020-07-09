Известный украинский бизнесмен, совладелец ТРЦ Sky Mall Андрей Адамовский высказался публично по поводу очередного обострения многолетнего конфликта со своим бывшим компаньоном Хилларом Тедером.

Адамовский предлагает наконец поставить точку в этой истории и заключить мировое соглашение по делу Sky Mall. Об этом он пишет в авторской колонке на "Экономической правде".

Адамовский признался, что долго думал, стоит ли ему публично говорить о бизнес-конфликте в ТЦ. "Я бы никогда не начал говорить, если бы очередная атака, которую затеял мой партнёр, не перешла всякие границы. И морально-этические прежде всего", - написал он.

Украинский бизнесмен напомнил, что в недостроенный торговый центр вложил деньги в 2009 году. Позже у него с Тедером возник спор из-за долгов компании. Кроме банковских долгов, "Скай Молл" имел также долг перед кипрской компанией "Филгейт" (более $100 млн). Оформляя Адамовскому долю в украинской компании, Тедер должен был перевести долг "Филгейт", который он контролировал полностью, на общую компанию и передать Адамовскому в ней 51%.

Дело дошло до суда, в результате Тедер проиграл арбитраж в Лондоне и Высокий суд в Лондоне, где ему было приказано переоформить долг. Не выполнив этот приказ, компания "Филгейт" и ее фактический бенефициар Хиллар Тедер в 2013 году обращается с иском в украинский суд с требованием к "Скай Молл" заплатить 100 млн долларов или отдать недвижимость. В 2014 году "Скай Молл" за долги забрали кредиторы и банк, дававший ипотеку.

История обострилась в апреле 2020 года, когда в одном из телеграмм-каналов была выложена переписка адвоката Черноуса с руководством Агентства розыска и менеджмента активов. Там они обсуждают арест "Скай Молл" и розыск активов Адамовского, а адвокат Черноус говорит, что с ДБР "все порешает".

Адамовский обращает внимание на то, что Черноус является сотрудником известного юриста Нижнего. Как оказалось, у адвоката Нижнего, кроме клиента Хиллара Тедера, в клиентах "Квартал-95", о чем он постоянно напоминает публично.

"Какая ментальная вера в административный ресурс у эстонского бизнесмена (Тедера). Не меняется человек со временем и жизнь не учит", - пишет Адамовский, напоминая одновременно, что под маской иностранного инвестора Тедера "скрывается человек с глубоко советским менталитетом и далеко не чистыми помыслами".



