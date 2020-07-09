Підвищення НКРЕКП тарифу на передачу електроенергії призведе до зростання ціни на струм для промисловості, та як наслідок – до підвищення цін на їх продукцію для населення. Про це заявив експерт «Українського інституту майбутнього» Андріан Прокіп.

«Цей крок підвищить ціну для комерційних споживачів, що буде негативно відбиватися на конкурентоспроможність продукції», - сказав Прокіп.

За його словами, внаслідок підвищення тарифів на струм для промисловості, зросте собівартість виробленої ними продукції, і відповідно зростуть ціни на неї. Тобто за це в кінцевому рахунку заплатить населення, купуючи вироблені промисловістю товари.

«Безпосередньо ціна електроенергії для населення зафіксована, і це відбивається на промислових споживачах. І звичайно, що потім на побутових споживачах», - пояснив Прокіп.

Нагадаємо, Нацкомісія з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ініціює підвищення в 2 рази тарифів НЕК "Укренерго" на передачу і диспетчеризацію електроенергії, пов'язавши це з виконанням Меморандуму уряду з інвесторами в зелену енергетику.

За підрахунками фахівців Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати (ІСС Ukraine), таке рішення НКРЕКП призведе до зростання вартості електроенергії для промисловості на 20%.