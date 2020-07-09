Підвищення тарифу на передачу електроенергії вдвічі, яке ініціює НКРЕКП, може призвести до катастрофи в металургійній галузі. Про це йдеться у зверненні «Укрметалургпрому» до президента Володимира Зеленського.

«Практично всі металургійні та гірничо-видобувні підприємства сьогодні працюють на збитковому рівні, і будь-яке додаткове навантаження на собівартість продукції неминуче призведе до катастрофічних наслідків не тільки в окремій галузі, але й в економіці України в цілому», - зазначається в зверненні.

Металурги нагадали, що електроенергія складає суттєву частку у собівартості їх готової продукції, і двократне підвищення тарифів на передачу струму призведе до зростання їх витрат на 5,2 млрд грн на рік.

«Підвищення тарифу «всього» на 10 грн за МВт-год призведе до росту витрат української промисловості майже на 0,5 млрд грн на рік. У разі ж двократного підвищення тарифу, реальний сектор економіки буде вимушений сплатити додатково ще 11,5 млрд грн, промисловість – 8,5 млрд грн, а гірничо-металургійний комплекс – 5,2 млрд грн», - наголошується в зверненні.

В свою чергу, проблеми в гірничо-металургійному комплексі суттєво позначаться на валютних надходженнях в країну, бюджет недоотримає десятки мільярдів гривень, а сотні тисяч робітників можуть втратити роботу.

«ГМК забезпечує майже 26% валютних надходжень, 12% ВВп, більш ніж 30 млрд грн. відрахувань до бюджетів всіх рівнів та близько 600 тис. робочих місць, з урахуванням суміжних галузей», - наголошується в зверненні.

Нагадаємо, раніше економіст Сергій Блінов заявив, що збільшення тарифу «Укренерго» на передачу електроенергії призведе до зниження експортного потенціалу вітчизняної промисловості.

Водночас народний депутат України Олексій Гончаренко висловився за те, щоб уряд втрутився в ситуацію з підвищенням тарифу на передачу електроенергії, адже це вдарить по населенню та бізнесу.