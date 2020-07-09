Повышение НКРЭКУ тарифов «Укрэнерго» на передачу электроэнергии может плохо закончится для действующего состава отраслевого регулятора. Об этом заявил народный депутат Украины Андрей Николаенко.

Депутат отметил, что повышение тарифа на электроэнергию станет серьезным ударом для промышленности, которая и без того пострадала от коронакризиса, и приведет к тотальным неплатежам.

«Я считаю, что повысятся неплатежи в целом по системе. Плюс для промышленности, которая и так не получает никаких реальных сигналов и уровней поддержки, это может оказаться очень, очень и очень болезненно. То есть, наша, конечно, конкурентность будет еще больше падать», - сказал Николаенко.

По его словам, в НКРЭКУ должны понимать, что у предприятий нет возможности увеличивать расходы, что автоматически повысит себестоимость, и бремя повышения тарифов на электроэнергию ляжет на конечного потребителя. По мнению депутата, такое решение комиссии может закончиться ее отставкой.

«Я думаю, что это еще раз напряжет и объединит промышленность, и это плохо закончится и для этого состава НКРЭКУ, как и для правительства в целом», - считает Николаенко.

Напомним, Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг инициирует повышение в 2 раза тарифов "Укрэнерго" на передачу и диспетчеризацию электроэнергии, связав это с выполнением Меморандума правительства с инвесторами в зеленую энергетику.

Ранее народный депутат член комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер заявила, что инициатива НКРЭКУ повысить тариф на передачу электроэнергии является неподъемной для бизнеса и промышленности, и грозит уничтожением украинской экономики.