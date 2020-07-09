Укрзализныця своими действиями затягивает реализацию экспериментального проекта и делает все, чтобы он не начался никогда или его реализация не была успешной

Тем самым Укрзализныця подставляет Министра инфраструктуры Владислава Криклия относительно запуска частной тяги на железной дороге. Об этом говорится в материале 112.ua

«Уже почти год прошел с момента принятия решения на самом высоком уровне государства о введении частной тяги для перевозки грузов железнодорожным транспортом. Выполнение этой задачи было возложено на Министра инфраструктуры Владислава Криклия и Укрзализныцю. Прошел год, а частные локомотивы так и не поехали по путям Укрзализныци с грузовыми поездами», - отмечается в статье.

Экспериментальный проект по допуску частных локомотивов был поддержан Министерством инфраструктуры. Проект должен был реализовываться при полной поддержке и при содействии Укрзализныци. Однако, не желая нарушать свое монопольное положение, Укрзализныця начала саботировать и замедлять реализацию проекта. Сначала Укрзализныця предоставила Министерству инфраструктуры предложения к процедуре согласования допуска частных локомотивов, содержащих обязательное согласование участков с Укрзализныцей и жесткие условия к заявителям, что существенно затрудняло заявителю успешное прохождение процедуры.

Как следствие, процесс рассмотрения заявок потенциальных участников утонул в трясине бюрократических процедур и заседаний специально созданной Комиссии Министерства инфраструктуры, в которую включены три представителя Укрзализныци. Рассмотрение заявлений осуществляется месяцами и значительная их часть возвращается по формальным причинам. Пока ни одного решения о допуске частных локомотивов так и не принято, отмечает издание.

«Технологический процесс перевозки грузов частными локомотивами не отработан и пока не ясно когда и как частный локомотив сможет увезти грузы по железнодорожному пути Укрзализныци. В этом вопросе Укрзализныця максимально затягивает процесс. Только недавно создана рабочая группа в Укрзализныце для решения этого важного вопроса и собирается она очень редко. А без единой технологии взаимодействия между Укрзализныцей и владельцем частного локомотива дальнейшее движение будет невозможно», - говорится в статье.

Нерешенным остается вопрос установления тарифа на перевозку грузов частными локомотивами. Действующими приказами Министерства инфраструктуры установлено неравные тарифные условия для локомотивов Укрзализныци и частных локомотивов - фактически частный локомотив считается грузом на своих осях, за перевозку которого нужно заплатить в три раза дороже локомотива Укрзализныци (коэффициент составляет 3,722), так как считают его не как собственный локомотив, а как груз на осях по стоимости 18 вагонов.

«Реализация участия в экспериментальном проекте должно осуществляться на основании договора о допуске частных локомотивов, который будет заключен между Укрзализныцей и владельцем частного локомотива. Укрзализныця должна была подготовить соответствующий договор о допуске частных локомотивов. Однако, Укрзализныця подставила ведомство Криклия и договор только разрабатывается специалистами Укрзализныци, которые не очень спешат с его подготовкой», - отмечает автор материала.