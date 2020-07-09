К чему нужно готовиться простым гражданам

Стало известно, что будет с курсом доллара и уровнем ВВП к концу 2020 года

Об этом рассказал аналитик Михаил Кухар, пишет Politeka.net.

По его словам, Украина смогла пройти пик экономического падения еще в апреле, когда ВВП в годовом измерении сократился на 13%.

Однако, как утверждает Кухар, уже в следующие месяцы показатели падения существенно сократились.

Последние официальные данные были опубликованы за март, и, согласно документам, валовый внутренний продукт сократился на 4,1%.

«Мы знаем показатели экспорта и импорта, объем розничной торговли, выполнение бюджета, потребление электроэнергии, объем перевозок. Таким образом мы формируем екстраполятивну модель, которая охватывает 83% ВВП», — объяснил финансовый аналитик и добавил, что погрешность может составлять около 1%.

Согласно расчетам экономистов на следующие месяцы, в апреле ВВП Украины сократился на 13%, в мае — на 10%, а в июне – на 8% в годовом измерении. В последующие месяцы уровень падения ВВП также будет сокращаться и концу года он составит 3%.

Что касается курса доллара, то ближе к осени на валютном рынке будут преобладать девальвационные тенденции. К концу года курс гривны будет находиться в коридоре 27,5-28 грн/$.

МВФ, в свою очередь, прогнозировал падение экономики Украины в первом месяце лета на 8,2%.

Всемирный банк был более оптимистичен в своем прогнозе: по итогам года ВВП Украины сократится на 3,5%.

Кабинет министров же ожидает падение ВВП на уровне 4,8%.

Напомним, украинцам рассказали, что будет с курсом доллара и нужно ли бежать в обменники.

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