Президент может реально поддержать отечественного производителя, не допустив поднятия тарифов «Укрэнерго» на передачу электроэнергии. Об этом заявил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

По мнению депутата, решение Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, о поднятии в 2 раза тарифа на передачу электроэнергии, станет серьезным ударом по отечественной промышленности и экономике в целом.

«Наша задача сегодня – помочь отечественной экономике, и бизнесу, и промышленности в первую очередь быть конкурентоспособными и как-то удержаться на плаву. А это решение, безусловно, ударит, потому что электроэнергия заложена в цене любого товара, и тех товарах, которые мы отправляем на экспорт. Она сделает наши предприятия менее конкурентоспособными», - сказал Гончаренко.

По его словам, повышение тарифа на передачу электроэнергии может иметь серьезные последствия в виде потери рабочих мест, уменьшения налоговых поступлений в бюджет. Поэтому, депутат считает, что президенту стоит вмешаться в ситуацию и не допустить повышения тарифов, которое будет убивать экономику.

«Сегодня страной в ручном режиме управляют из офиса президента с Банковой… Вот у них есть возможность приложить свои усилия в нужном направлении и помочь отечественной экономике. Вот реально задача государственного уровня, куда может и должен вмешаться и глава правительства, а, может быть, и президент. И, может быть, в первую очередь президент. И в этом вопросе все-таки пойти по другому пути, который будет содействовать отечественной экономике, а не ее убивать», - подчеркнул Гончаренко.

Напомним, Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг инициирует повышение в 2 раза тарифов "Укрэнерго" на передачу и диспетчеризацию электроэнергии, связав это с выполнением Меморандума правительства с инвесторами в зеленую энергетику.

Ранее «Укрметаллургпром» в обращении к премьер-министру Денису Шмыгалю призвал правительство не допустить повышения тарифа на передачу электроэнергии, заявив, что это может остановить всю металлургическую отрасль.