Підвищення тарифів на передачу електроенергії негативно позначиться на роботі підприємств ГМК

Про це йдеться у зверненні Федерації металургів України до президента.



В зверненні зазначається, що гірничо-металіргійний комплекс наразі перебуває в глибокій кризі, і підвищення тарифу на передачу струму, призведе до її поглиблення, адже суттєво збільшить витрати підприємств галузі, яка є найбільшим споживачем електроенергії.



«Галузь перебуває в глибокій кризі, не тільки в Україні, а й в усьому світі. Збиток українських металургів за 12 міс. 2019 р. склав 31 млрд грн. У 2020 р. збитковість виробництва металургійної продукції зростає – збиток галузі за 1 кв. 2020 р. склав 13,7 млрд грн. (проти збитку 6 млрд грн. в 2 кв. 2019 р.)», - повідомляється в зверненні.



В Федерації металургів наголосили – в усьому світі уряди та регулятори країн ініціюють заходи з підтримки ГМК та промисловості в цілому, розуміючи, що від цього залежить зайнятість, експорт, податки. Та закликали президента не допустити підвищення тарифів на передачу електроенергії.



Нагадаємо, Нацкомісія з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ініціює підвищення в 2 рази тарифів НЕК "Укренерго" на передачу і диспетчеризацію електроенергії, пов'язавши це з виконанням Меморандуму уряду з інвесторами в зелену енергетику.



Водночас народний депутат України Олексій Гончаренко висловився за те, щоб уряд та президент втрутились в ситуацію з підвищенням тарифу на передачу електроенергії, адже це вдарить по населенню та бізнесу.