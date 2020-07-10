ДТЭК Нефтегаз в 2020 году проведет масштабную сейсморазведку по современной «зеленой» технологии с регистрацией данных в режиме реального времени

Такой вид исследований будет проведен на одном из активов компании, – об этом сообщает пресс-служба.

Бескабельная технология «зеленой сейсмики» – наиболее инновационный и экологичный способ сейсморазведки.

Ее особенность заключается в том, что для соединения сейсмоприемников используется не кабель, а беспроводные системы, для установки датчиков не требуется специальная тяжелая техника.

Компания подчеркивает, что использование бескабельной технологии позволяет эффективно проводить работы в условиях сложного ландшафта и в труднодоступных местах, где ранее это было сделать невозможно.

Также это дает возможность сократить сроки работ и минимизировать любое возможное воздействие на окружающую среду. Регистрация сейсмических данных в режиме реального времени позволяет проводить оценку качества регистрируемых данных непосредственно во время проведения работ. Это существенно повышает качество получаемой геофизической информации ввиду близости городов и наличия шумов.

Также в сообщении отмечено, что бескабельная сейсморазведка станет первым проектом, реализованным в рамках Нефтегазового технологического хаба (Технохаба), создание которого анонсировал ДТЭК Нефтегаз для консолидации усилий и решения задач компаний газодобывающей отрасли.

После успешного апробирования, решение будет передано в банк технологий Технохаба, что позволит оптимизировать и тиражировать «зеленую сейсмику» на системной основе среди участников этой организации.

«Бескабельная зеленая сейсморазведка позволит повысить точность геологических прогнозов, ускорить подготовку новых площадей к бурению и сделать добычу газа еще более эффективной и экологичной», – сообщает руководитель Технологического центра ДТЭК Нефтегаз Максим Дорохов.

По словам генерального директора ДТЭК Нефтегаз Игоря Щурова, в условиях кризиса на нефтегазовом рынке крайне важно внедрять современные технологии, которые позволят увеличить эффективность добычи газа и тем самым обеспечить дальнейшее развитие газодобывающей отрасли.

«Для этого ДТЭК Нефтегаз инициировал создание Нефтегазового технологического хаба, целью которого будет поиск и привлечение инновационных решений в Украину. «Зеленая» сейсмика станет первым масштабным проектом в рамках Технохаба и ее успешная реализация позволит тиражировать данную технологию на всю отрасль и внедрить новые подходы геолого-разведочных работ в Украине», – подчеркивает Щуров.