Президент Владимир Зеленский заявил, что курс доллара должен быть, как заложено в бюджете, около 30 грн/$, а из-за дешевой валюты банкротятся предприятия

Эксперты подсчитали, как изменятся цены, если курс достигнет озвученного уровня, пишет «Обозреватель».

На сегодняшний день в Украине примерно четверть потребительской корзины зависит от импорта. Поэтому след за подорожанием доллара, примерно через одну-две недели, начнут расти и цены на импортные товары: технику, одежду и даже продукты питания.

По подсчетам Владимира Мазуренко, при резком подорожании доллара до 30 грн/$, рост цен в Украине уже в первые месяцы ускорится на 2,2 процентных пункта. Также будут дорожать бензин (стоимость литра А-95 может вырасти в цене на 2,1 грн), газ (кубометр при подорожании доллара до 30 грн может вырасти в цене на 30-45 копеек).

Немного позже поднимутся и цены на другие коммунальные услуги: горячая вода, отопление и даже холодная вода и электроэнергия.

Если курс поднимется до 30 грн/$, то цены вырастут следующим образом:

бананы: с 28-30 до 36 грн за кг;

газ: с 2,7 до 3-3,15 грн за кубометр (без учета абонплаты);

общий рост цен: с 6 до 8,2% в 2020 году;

горячая вода: с 97 до 108 грн за кубометр воды в Киеве.

К примеру, килограмм бананов в супермаркетах в среднем стоит $ 1,2. Если сейчас это 31,5 грн, то к концу следующего года – 36,1 грн за килограмм.

Зависит от стоимости доллара и рынок недвижимости в Украине. К примеру, квартира в Киеве, которая сейчас продается за 1 млн 80 тыс. грн, после обещанного курса в 30 грн будет стоить уже 1 млн 200 тыс. грн. Такая же ситуация и с машинами. Их пригоняют из-за границы, цены фиксируют в долларах.

Отметим, согласно данным Государственной службы статистики, инфляция на потребительском рынке в июне 2020 года по сравнению с показателями мая 2020 составила 0,2%, с начала года – 2,0%. Базовая инфляция в июне по сравнению с маем 2020 составила 0,0%, с начала года – 1,5%.

В июне цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,4%. Больше всего (на 8,4%) подорожали фрукты. На 2,3-0,4% выросли цены на мясо птицы, масло, хлеб, подсолнечное масло, говядину, сметану. В то же время на 4,7% подешевели овощи, на 1,3-0,9% – молоко, сахар, рис, сало, свинина.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,5%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,1%.

"Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,4% произошло в основном за счет удешевления природного газа на 4,3%. Вместе с тем произошел рост тарифов на горячую воду на 4,4%", – говорится в сообщении.

Повышение цен на транспорт на 1,2%, как отмечается, вызвано подорожанием проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 6,1%, топлива и масел – на 2,1%, автомобилей – на 1,3%.

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