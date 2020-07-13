При строительстве дорог в рамках программы «Большое строительство» будут использованы отходы металлургических предприятий

Об этом идет речь в сообщении на сайте «Укрметаллургпрома».



В компании сообщили, что «Укрметаллургпром», «Национальная ассоциация дорожников Украины» и «Государственный дорожный научно-исследовательский институт им. М.П. Шульгина» подписали трехсторонний меморандум о содействии научно-техническому прогрессу в автодорожном строительстве. Согласно меморандуму предусматривается использование отходов металлургического производства в дорожном строительстве.



«В Украине объем шлаковых накоплений достигает 160 млн т., и использование металлургических шлаков в дорожном строительстве позволит решить ряд экологических проблем», - сказал президент «Укрметаллугпрома» Александр Каленков.



Он отметил, что отходы металлургического производства активно используют наиболее технологически развитые страны, обеспечивая при этом рециркуляцию экономики, и, по его мнению, Украина должна развиваться в этом направлении.



«Подписание трехстороннего Меморандума — символ начала активной работы над внедрением шлаков в дорожном строительстве», - считает Каленков.



В свою очередь директор «Государственного дорожного научно-исследовательского института им. М.П. Шульгина» Артем Безуглый подчеркнул, что применение шлаков в дорожном строительстве будет способствовать экономии финансовых ресурсов. По его словам, в текущем году запланировано использование 482 тыс. метров кубических шлака, в частности наибольшие объемы использования планируются на объектах «Большого строительства» (Н-31 Днипро — Царичанка — Кобеляки — Решетиловка; Н-30 Василивка — Бердянск; Н-11 Днипро — Кривий Рог — Николаев; Н-23 Кропивницкий — Кривий Рог- Николаев; Н-26 Чугуев – Милово).