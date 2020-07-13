ДТЭК Добропольеуголь возобновило работу после 3,5 месяцев простоя и будет поставлять уголь на «Центрэнерго» по цене, рассчитанной на основе импортного паритета. Об этом сообщается на страничке компании в Facebook.

«13 июля наши шахтеры ДТЭК Добропольеуголь приступили к работе после вынужденного простоя, который продлился практически 3,5 месяца. Возобновить работу позволил контракт на поставку топлива на государственные ТЭС Центрэнерго, которые до этого больше двух месяцев использовали газ вместо угля», - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что уголь от шахт ДТЭК Добропольеуголь будет реализовываться по цене импортного паритета, что соответствует европейской цене и значительно ниже, чем газ или уголь государственных шахт.

О заключении договора на поставку украинского угля на украинские теплоэлектростанции «Центрэнерго» по цене, привязанной к импортному паритету (Роттердам +) ранее сообщил генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук.

«С понедельника выйдут в лаву первые шахтеры Добропольеуголь, к концу недели мы начнем первую отгрузку угля на ТЭС. Вот это я называю решением вопроса, а не все манипуляции со стороны тех, кто административным вмешательством в энергетическую отрасль завел ее в глубокий кризис и привел к невостребованности украинского угля», - заявил Сахарук.

Он также подчеркнул, что подписание контракта доказывает, что цена на уголь, которая была посчитана по формуле Роттердам+, самая справедливая и европейская цена на уголь.

Напомним, формула «Роттердам+» действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 гг. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленности выросла.

Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ (подписан президентом В. Зеленским) аналогичный подход для определения цены газа для населения - т.н. «Амстердам+». Он также предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов - биржа TTF.