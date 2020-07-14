Українська влада повернула формулу ціноутворення на вугілля «Роттердам+», а в НАБУ продовжують не визнавати її законність

Про це написала адвокат ексголови НКРЕКП Дмитра Вовка Ірина Одинець на своїй сторінці в Facebook.

«Міненергетики заявили, що за дорученням президента Зеленського провели перемовини з ринком в буде купувати вугілля за формулою Роттердам+», - написала Одинець.

Проте, за її словами, в НАБУ продовжують не визнавати законність та обґрунтованість формули. Зокрема, слідство вважає, що аналогічна «Роттердам+» формула для формування ціни на газ для населення – «Амстердам+» - є протилежною.

«В п'ятницю отримала цікаву відповідь (від НАБУ, - ред.) - кажуть, формування ціни на газ та електроенергію діаметрально протилежні та аж ніяк не можна порівнювати Роттердам+ та Амстердам+. І от не встигли детективи мені таке написати, як виявилось що Міненерго знов купуватиме вугілля за формулою Роттердам+», - написала Одинець.

Нагадаємо, раніше Міністерство енергетики повідомило, що ДТЕК Енерго підписало контракт з ПАТ "Центренерго" на постачання українського вугілля без посередників за ціною, прив'язаною до імпортного паритету.

Формула «Роттердам+» діяла для розрахунку вартості вугілля задля встановлення прогнозної вартості електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 рр. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен для усього вугілля. Формула була скасована 1 липня 2019 р. із запровадженням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля та електроенергії для промисловців зросла.