Госпредприятие «Центрэнерго», которое контролирует менеджмент олигарха Коломойского, закупает уголь в Грузии дороже, чем по формуле «Роттердам+»

Об этом написал экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк на своей страничке в Facebook.



«Пока на авансцене украинские шахтёры и официальное признание «Роттердам+», новый старый менеджмент «Центрэнерго» не теряет времени даром - покупает «грузинский уголь» (300 тыс. тонн, почти годовая добыча страны) по цене US$83/тонна, что выше API2+логистика, как впрочем и госшахт», - написал Вовк.



Напомним, формула «Роттердам+» действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 гг. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленности выросла.



Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ (подписан президентом В. Зеленским) аналогичный подход для определения цены газа для населения - т.н. «Амстердам+». Он также предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов - биржа TTF.