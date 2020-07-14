Верховна Рада України 14 липня після заклику голови Комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрія Геруса проголосувала за скорочене читання ряду законопроєку №3658, який передбачає скорочення зелених тарифів та вирішення проблем розвитку зеленої енергетики в Україні.

Відповідне рішення підтримало 228 народних обранців на позачерговому засіданні парламенту.

«У нас дійсно дуже важливе питання про зелені тарифи і є відповідний законопроєкт. Я закликаю усіх проголосувати за скорочення строків подачі правок», - сказав Герус напередодні голосування.

Зазначимо, що 3 липня депутати проголосували за даний законопроєкт у першому читанні.

Як повідомлялося, Секретаріат Енергетичного Співтовариства позитивно оцінив підписання меморандуму між урядом та інвесторами в зелену енергетику та підготовку законопроєкту №3658. В заяві було сказано, що задля вирішення проблем зеленої енергетики та збереження інвестиційного клімату України законопроєкт має бути прийнятий в парламенті до канікул, які починаються в середині липня.

Разом з тим, на початку липня Конгресмени США закликали президента України Володимира Зеленського досягти результату в перемовинах з інвесторами в зелену енергетику та допомогти закріпити вже існуючі домовленості законодавчо.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, законодавче впровадження положень меморандуму дозволить Україні заощадити близько 2 млрд євро до 2030 року. Також він зазначив, пропонований для прийняття в парламенті законопроект повинен повністю базуватися на положеннях, які прописані в меморандумі.



Нагадаємо, енергетична галузь України переживає кризу. Всі без винятку державні компанії на ринку електроенергії накопичили багатомільярдні борги. Зокрема, борги державного «Гарантованого покупця» перед інвесторами в зелену енергетику перевищили 17 млрд грн.