Продолжение действия квот на импорт серной кислоты и дефицит ресурса на рынке угрожает остановкой металлургической отрасли. Об этом заявил генеральный директор УНПА "Укркокс" Анатолий Старовойт.

«Нам серная кислота нужна для очистки кокса от аммиака. И в результате, если я не очищаю от аммиака, я могу остановить просто коксовое производство. Остановим коксовое производство – остановим доменное», - сказал Старовойт.

По его словам квотирование на импорт серной кислоты привело к монополизации рынка, производители стали продавать ее через посредников, в итоге цены на ресурс значительно выросли, а недавняя авария на предприятии «Сумыхимпром» привела к острому дефициту серной кислоты в Украине.

«И на Химпром произошла авария, конечно, это создало трудности. А тут еще и прокладочка работает…», - отметил Старовойт.

По его мнению, необходимо отменить квотирование на импорт серной кислоты, в противном случае возможна остановка металлургических предприятий.

«Проблема касается всего металлургического комплекса. Потому что если мы остановим коксовое производство, значит, остановим и доменное», - подчеркнул Старовойт.

Напомним, с 1 сентября 2018 г. Межведомственная комиссия по международной торговле Минэкономразвития ввела квоты на поставки серной кислоты. Официальной причиной стала якобы защита отечественного производителя. В результате введения ограничений цены на серную кислоту без объективных предпосылок выросли почти в два раза, произошла монополизация рынка. Это, в свою очередь, привело к тому, что предприятия-потребители оказались в заложниках у отдельных посредников. Те срывают поставки, диктуют экономически необоснованные условия, однако выбора нет – купить серную кислоту из-за квот на импорт можно только у ограниченного круга поставщиков, которыми как правило являются частные компании, а не государственные предприятия, которые эту серную кислоту производят.

Эксперты и представители профильных ассоциаций настаивают на необходимости немедленной отмены ограничений на импорт серной кислоты и олеума для нивелирования рисков недообеспечения предприятий-потребителей критически важным для них сырьем, а также создания условий для разрушения коррупционных схем, которые на фоне введения квот были выстроены вокруг государственных предприятий-производителей серной кислоты.