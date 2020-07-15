В возвращении формулы Роттердам+ сегодня заинтересована прежде всего отечественная промышленность, поскольку формула позволяет четко прогнозировать стоимость электроэнергии и убирает ручное регулирование на рынке электроэнергии

Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.

"Теперь цена электроэнергии для них будет более прогнозируемой, а значит можно будет более эффективно планировать производство. Граждане также окажутся в выигрыше, ведь Роттердам+ гарантирует стабильность тарифов на электричество. А вот коррупционеры от энергетики, наоборот, - проиграют, ведь с приходом Роттердам+ ручному управлению тарифами приходит конец", - сказал он.

Д.Шпенов назвал возвращение формулы Роттердам+ хорошим знаком для украинского энергетического рынка. "В выигрыше окажутся все участники, включая государство, которое сможет, наконец, получать прибыль. В убытках останутся только лоббисты Коломойского, но это, скорее хорошо, чем плохо", - считает народный депутат.

Напомним, ранее Министерство энергетики сообщило, что ПАО "Центрэнерго" подписало контракт с «ДТЭК Энерго" на поставку украинского угля без посредников по цене, привязанной к импортному паритету.

Формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 гг. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.