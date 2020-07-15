Законопроєкт №3658 про зменшення рівня зелених тарифів повинен бути прийнятий Верховною Радою у другому читанні та в цілому до кінця поточного тижня (до 17 липня)

Про це йдеться в повідомленні Європейської бізнес асоціації (ЄБА) за результатами дискусії «Сталий розвиток ВДЕ в Україні», яку асоціація провела 13 липня за участі бізнесу, органів державної влади народних депутатів та експертів ринку.

«Після ухвалення законопроекту Міністерство енергетики готове у стислі терміни перейти до його імплементації, зокрема розробити та подати на затвердження квоти щодо аукціонної форми підтримки. Адже законопроєкт передбачає перехід від зеленого тарифу до зеленого аукціону для нових об’єктів ВДЕ та передбачає вдосконалення цього механізму», - йдеться в повідомленні бізнес-асоціації.

За умови врегулювання всіх технічних питань, перший аукціон може бути проведений уже в поточному році.

Також під час зустрічі був презентований комплекс рішень для сталого розвитку ВДЕ в Україні на основі дослідження Центру Разумкова. Пропозиції стосуються законодавчих ініціатив, зміни моделі ПСО на ринку електроенергії та першочергових заходів врегулювання неплатежів.

Як повідомлялося, Секретаріат Енергетичного Співтовариства позитивно оцінив підписання меморандуму між урядом та інвесторами в зелену енергетику та підготовку законопроєкту №3658. В заяві було сказано, що задля вирішення проблем зеленої енергетики та збереження інвестиційного клімату України законопроєкт має бути прийнятий в парламенті до канікул, які починаються в середині липня.

Разом з тим, на початку липня Конгресмени США закликали президента України Володимира Зеленського досягти результату в перемовинах з інвесторами в зелену енергетику та допомогти закріпити вже існуючі домовленості законодавчо.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, законодавче впровадження положень меморандуму дозволить Україні заощадити близько 2 млрд євро до 2030 року. Також він зазначив, пропонований для прийняття в парламенті законопроект повинен повністю базуватися на положеннях, які прописані в меморандумі.

Нагадаємо, енергетична галузь України переживає кризу. Всі без винятку державні компанії на ринку електроенергії накопичили багатомільярдні борги. Зокрема, борги державного «Гарантованого покупця» перед інвесторами в зелену енергетику перевищили 17 млрд грн.