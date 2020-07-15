Инициатива «Укртатнафты» о введении спецпошлины на импорт дизтоплива и сжиженного газа приведет к дефициту топлива на рынке и росту цен на него.

Об этом сообщается на сайте Нефтегазовой Ассоциации Украины.



«НАУ предупреждает, инициатива «Укртатнафты» спровоцирует повышение цен на ДТ и СУГ для населения с низкой платежеспособностью, промышленности, аграриев, перевозчиков, увеличение бюджетных затрат на топливо для армии, коммунальных служб, полиции, медицины, поскольку пошлины включаются в себестоимость топлива и увеличивают цены для потребителей. Стоимость топлива повлияет на увеличение стоимости сельхозпродукции, перевозок и всех товаров народного потребления», - говорится в сообщении.



В компании также отметили, по экспертным оценкам, дополнительная финансовая нагрузка на экономику составит 11 млрд грн./год. Кроме того, подчеркнули, что искусственное ограничение импорт нефтепродуктов будет иметь негативные последствия для рынка: разрушит устойчивую систему нефтепродуктообеспечения страны, сделает закупочные цены на ДТ и сжиженный газ в Украине самыми высокими в Европе, приведет к цепной реакции, которая спровоцирует существенное подорожание всех товаров и услуг.



«При увеличении стоимости топлива из одного источника (России) цены пропорционально поднимут поставщики из всех других источников (все национальные производители и все иностранные поставщики)», - отметили в НАУ. И призвали руководства правительства и Минэнергетики не допустить введения спецпошлин.



Напомним, ранее ПАО "Укрнафта", АО "Укртатнафта" и АО "Укргазвыдобування" обращались с совместным заявлением к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства по факту якобы антиконкурентных действий при поставках в Украину российского дизельного топлива и сжиженного газа, и требовали введения на них пошлин в размере 8,46%.



Однако Межведомственная комиссия по международной торговле при Минэкономразвития решила не возбуждать антисубсидиционное расследование относительно импорта в Украину дизтоплива и сжиженного газа, то есть отказалась ввести пошлину, соответствующее решение комиссии было опубликовано 25 июня в издании «Урядовый курьер».