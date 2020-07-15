Внесення будь-яких правок в урядовий законопроєкт №3658 про скорочення зелених тарифів, який був підготовлений після підписання меморандуму між урядом та інвесторами, спровокує інвестиційні позови до держави Україна через порушення домовленостей

Про це йдеться в повідомленні прес-службі Міністерства енергетики, яке уточнює, що законопроєкт не зазнавав змін під час ухвалення в першому читанні.

«Кількість поданих народними депутатами правок до законопроєкту — вимірюється сотнями. Більшість з них розбалансовують документ і нівелюють досягнуті домовленості та професійні напрацювання міністерства», — заявила в.о. міністра Ольга Буславець. - Це стосується як ініціатив щодо додаткового зниження «зелених» тарифів понад визначені в Меморандумі показники, так і пропозицій меншого урізання тарифу чи подовження терміну його дії ще на 2 роки».

В Міненерго наголосили, що відповідно до умов меморандуму з інвесторами, закон про перегляд рівня зелених тарифів повинен бути ухвалений до 1 серпня, інакше досягнуті компромісні домовленості втратять свою силу.

Будь-яке відтермінування у прийнятті урядового законопроекту призведе до додаткових витрат споживачів на рівні майже 1 млрд грн щомісяця, переконані в міністерстві.

«Через неприйняття закону високі «зелені» тарифи досі діють, тому борг перед виробниками ВДЕ зростає щодня. Місяць затримки із прийняттям закону призведе до того, що споживачі вже будуть вимушені переплатити по завищеному «зеленому» тарифу більше ніж 900 млн грн», – заявила в.о. міністра Ольга Буславець.

Окрім того, затягування з прийняттям законопроекту може призвести до зриву досягнутих з інвесторами домовленостей, стрімкого накопичення боргів і втрати можливості залучити пільгові кредити ЄБРР для збалансування фінансової ситуації системного оператора НЕК «Укренерго».

Як повідомлялося, Секретаріат Енергетичного Співтовариства позитивно оцінив підписання меморандуму між урядом та інвесторами в зелену енергетику та підготовку законопроєкту №3658. В заяві було сказано, що задля вирішення проблем зеленої енергетики та збереження інвестиційного клімату України в законопроєкті, який підготовлений на основі меморандуму, не мають вноситися якість додаткові зміни і Рада має його ухвалити до виходу на канікули.

Разом з тим, на початку липня Конгресмени США закликали президента України Володимира Зеленського досягти результату в перемовинах з інвесторами в зелену енергетику та допомогти закріпити вже існуючі домовленості законодавчо.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, законодавче впровадження положень меморандуму дозволить Україні заощадити близько 2 млрд євро до 2030 року. Також він зазначив, пропонований для прийняття в парламенті законопроект повинен повністю базуватися на положеннях, які прописані в меморандумі.

Нагадаємо, енергетична галузь України переживає кризу. Всі без винятку державні компанії на ринку електроенергії накопичили багатомільярдні борги. Зокрема, борги державного «Гарантованого покупця» перед інвесторами в зелену енергетику перевищили 17 млрд грн.