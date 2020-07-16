Расследование Национального антикоррупционного бюро по делу «Роттердам+» может зайти в тупик, из-за отсутствия нанесенного ущерба, а следовательно - и состава преступления

Такое мнение в эфире телеканала «Украина24» выразил экс-заместитель генерального прокурора (2015-2016) Давид Саквалеридзе.

«Следствие может зайти в тупик, поскольку может оказаться, что там вообще нет ущерба. Если нет ущерба - тогда нет состава уголовного дела, нет преступления», - отметил бывший замгенпрокурора.

По его словам, после отмены формулы «Роттердам+» цена закупки государством угля наоборот повысилась.

«Государство начало закупать уголь по другой цене и в результате получили такую комическую ситуацию, что в принципе, если это все пересчитать, то денег налогоплательщиков, которые платят за новую формулу, не «Роттердам+», на 6 млрд грн больше, чем было при «Роттердам+», - аргументировал экс-замгенпрокурора.

Саквалеридзе отметил, что, следуя этой же логике, НАБУ должно открыть уголовное дело в том числе по «Центрэнерго», поскольку эта компания сегодня также работает по формуле «Роттердам+».

«По такой же логике надо отдавать под уголовную ответственность и недавнее правительство Украины, которое решило подписать соглашение «Амстердам+». По «Амстердам+» закупается газ - по такой же формуле, как и «Роттердам+», - добавил Давид Саквалеридзе.

Напомним, формула «Роттердам+» действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 гг. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленности выросла.

Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ (подписан президентом В. Зеленским) аналогичный подход для определения цены газа для населения - т.н. «Амстердам+». Он также предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов - биржа TTF.