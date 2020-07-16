Голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко не дав чіткої відповіді, чи припинилися корупційні схеми Ігоря Коломойського довкола державної компанії «Центренерго» після зміни її керівника.

Про це він повідомив в інтерв’ю виданню «Економічна правда».

«Час повинен показати, тому що, наскільки я розумію, перед зміною керівника «Центренерго» були підписані контракти на прямі поставки електроенергії до кінця серпня. Побачимо, чи зміниться що-небудь», — відповів Сенниченко на запитання про можливий «договорняк» при зміні керівника компанії.

Голова Фонду держмайна підтвердив, що ключові управлінці «Центренерго», які могли мати безпосереднє відношення до корупційних схем, зберегли свої посади.

«Я знаю, що ще не було змінено правління… Ми дали йому час розібратися. Я не ставив умов, щоб він всіх звільним і призначив нових. Тим більше, я нікого не бачив, ні Уварова (член правління «Центренерго», відповідальний за закупівлі – прим.), ні когось іншого», — повідомив Дмитро Сенниченко.

За його словами, на вирішення цих питань у нового голови правління «Центренерго» Олександра Корчинського є 2 місяці.

Керівник Фонду держмайні також повідомив, що на сьогодні загальний борг «Центренерго» перевищує вартість цієї компанії на 1,4 млрд гривень.

«Зараз у «Центренерго» боргів на 1,4 млрд більше, ніж його балансова вартість. Тобто було б, звичайно, добре за $50 млн продати, але, знову ж таки, балансова вартість це не ринкова вартість», — додав Дмитро Сенниченко.

Як повідомлялося, влітку 2019 року в держкомпанії «Центренерго» був призначений новий менеджмент, який пов'язують з групою «Приват» Ігоря Коломойського. За результатами 2019 року збитки держкомпанії склали 2 млрд грн, в 2018 вона була прибутковою (1,4 млрд грн).

Після зміни менеджменту з серпня «Центренерго» переорієнтувалася з вугілля держшахт на вугілля з Росії, який закуповувався через посередників, близьких до Коломойського.

На початку травня під час наради в Мінекоенерго в.о. міністра Ольга Буславец розкритикувала «Центренерго» за відмову від закупівлі вугілля державних шахт, борги перед шахтарями і початок закупівель природного газу в компанії «Юнайтед Енерджі», близької до олігарха Ігоря Коломойського, яка стала найбільшим імпортером електроенергії з Росії після так званої «поправки Геруса» по відкриттю прямих поставок з РФ.

17 червня Кабмін визначив пріоритетним використання вугілля вітчизняного виробництва при виробництві електричної енергії на українських теплоелектростанціях, зокрема компанії «Центренерго». За словами в.о. міністра енергетики Ольги Буславец використання «Центренерго» газу замість вугілля призводить до припинення роботи шахт, вимушеного простою і затримки виплати зарплат шахтарям.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що тепер державне «Центренерго» буде активно закуповувати вугілля з державних шахт.

10 липня за дорученням Офісу Президента та за посередництва Міністерства енергетики «Центренерго» підписала контракт на закупівлю українського вугілля з формулою імпортного паритету (Роттердам+).