Пропозиція депутатів знизити зелений тариф на 40-50%, порушуючи домовленості уряду з інвесторами, обійдеться Україні в $5млрд. Про це на своїй сторінці в Facebook написав екс-глава НКРЕКП Дмитро Вовк.

«Ідеї знизити на 40-50% тарифи рівносильні Приватбанк #2, тобто ще $ 5.0 млрд. збитків для України. Безкарність дозволяє людям тестувати нові грані можливого і неможливого», - написав Вовк.

Нагадаємо, в п'ятницю очікується голосування у другому читанні за законопроект №3658, який передбачає зниження зеленого тарифу на основі меморандуму між урядом України, Міжнародним інвесторами, за посередництва європейського Енергоспівтовариства.

У свою чергу представники близької олігарха Ігоря Коломойського депутатської фракції «За Майбутнє» запропонували поправки в зниження тарифу на 40-50%.

Раніше інвестори заявляли, що прийняття рішень не погоджених в меморандуму змусить їх звертатись в міжнародні арбітражі. За підрахунком Центру Разумкова загальна сума збитків для України в арбітражах може сягати 250 млрд грн.

На початку липня Конгресмени США закликали президента України Володимира Зеленського досягти результату в переговорах з інвесторами в зелену енергетику і допомогти закріпити вже існуючі домовленості законодавчо.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, законодавче впровадження положень меморандуму дозволить Україні заощадити близько 2 млрд євро до 2030 року. Також він зазначив, що пропонований для ухвалення в парламенті законопроект має повністю базуватися на положеннях, які прописані в меморандумі.

Нагадаємо, енергетична галузь України переживає кризу. Всі без винятку державні компанії на ринку електроенергії накопичили багатомільярдні борги. Зокрема, борги державного "Гарантованого покупця" перед інвесторами в зелену енергетику перевищили 17 млрд грн.