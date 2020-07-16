Деякі іноземні інвестори, що розвивають проекти ВДЕ, зробили перший крок до арбітражного процесу проти України через порушення нею інвестиційних зобов’язань. Про це заявила радник, співкерівник практики міжнародного вирішення спорів та арбітражу Arzinger Оксана Карел.

За словами юриста, на сьогодні відсутня інформація про подання інвестиційних арбітражних позовів проти України до міжнародних судів, однак, вже відомо, що деякі іноземні інвестори, які розвивають «зелену» енергетику в нашій країні, відправили офіційне повідомлення державі Україна про потенційний інвестиційний позов.

«Це вже перший юридичний крок до арбітражного процесу», - наголосила Карел.

Зокрема, вона повідомила, що на початку червня компанія Elementum Energy (Сполучене Королівство), дочірня компанія хедж-фонду VR Capital, направила повідомлення про наявність інвестиційного спору з Україною на основі угоди про заохочення і захист інвестицій між Україною та Сполученим Королівством 1993 року, а також на основі Договору до Енергетичної Хартії. За словами Карел, цей хедж-фонд є одним з найбільших інвесторів у відновлювану енергетику в Україні, який контролює фотоелектричні електростанції потужністю понад 500 мегават.

Вона також наголосила, якщо депутати не ухвалять законодавчі зміни, про які інвестори домовились з урядом в рамках Меморандуму, вони звернуться до міжнародного арбітражу і держава Україна зазнає збитків на рівні 250 млрд грн.

«Якщо законодавчі зміни щодо зменшення зеленого тарифу відбудуться не у відповідності до досягнутих домовленостей з виробниками, то збитки держави від інвестиційних позовів можуть бути значними. Деякі експертні агентства оцінюють їх на рівні 250 мільярдів гривень», - сказала Карел.

Нагадаємо в п'ятницю 17 липня очікується голосування у другому читанні за законопроект №3658, який передбачає зниження зеленого тарифу на основі меморандуму між урядом України та міжнародним інвесторами, за посередництва європейського Енергоспівтовариства.

У свою чергу представники близької до олігарха Ігоря Коломойського депутатської фракції «За Майбутнє» запропонують поправки щодо зниження тарифу на 40-50%.

Раніше інвестори заявляли, що прийняття рішень не погоджених в меморандумі змусить їх звертатись в міжнародні арбітражі. За підрахунком Центру Разумкова загальна сума збитків для України в арбітражах може сягати 250 млрд грн.

На початку липня Конгресмени США закликали президента України Володимира Зеленського досягти результату в переговорах з інвесторами в зелену енергетику і допомогти закріпити вже існуючі домовленості законодавчо.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, законодавче впровадження положень меморандуму дозволить Україні заощадити близько 2 млрд євро до 2030 року. Також він зазначив, що пропонований для ухвалення в парламенті законопроект має повністю базуватися на положеннях, які прописані в меморандумі.

Нагадаємо, енергетична галузь України переживає кризу. Всі без винятку державні компанії на ринку електроенергії накопичили багатомільярдні борги. Зокрема, борги державного "Гарантованого покупця" перед інвесторами в зелену енергетику перевищили 17 млрд грн.