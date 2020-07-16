Директор Департамента коммерческой работы “Укрзализныци” Андрей Мирошников - один из авторов дискриминационного договора об организации грузоперевозок, введенного с 1 июля 2020 года, активно ищет поддержку среди нового руководства УЗ, после того, как у его покровителя Романа Веприцкого начались серьезные проблемы



И.о. члена правления и директор по инфраструктуре “Укрзализныци” Роман Веприцкий был отстранен от должности вечером 11 июня. Решение принял Наблюдательный совет “Укрзализныци” с дополнительной рекомендацией Кабмину уволить его. Об этом пишет Знай.юа.

Ранее Мирошников пользовался покровительством заместителя Генерального директора “Укрзализныци” Петра Науменко и его команды, которые были задержаны детективами НАБУ совместно с прокурорами САП по подозрению в злоупотреблении служебным положением. После этого Мирошников совсместно со своим другом и одногруппником по вузу Вячеславом Ереминым, экс-главой Одесской железной дороги и бывшим операционным директором "Укрзализныци", подстроили под себя и свое окружение “коррупционно значимые” вопросы.



После смены власти и увольнения многих из числа руководителей УЗ, Андрей Мирошников, чтобы понравиться Веприцкому, взялся за масштабную работу по внедрению нового договора на организацию грузоперевозок, который критиковали все клиенты тарнспортной монополии. Однако Верпицкий также успел побывать “клиентом” НАБУ со всеми сопутствующими “атрибутами” -- обыском, изъятием электронных носителей по делу о растрате средств во время строительства экспресса до аэропорта «Борисполь», а так же проверкой его деятельности на Юго-Западной железной дороге.



Для Мирошникова это означает, что ему нужно срочно найти “новую крышу”, заинтересованную в его услугах и услужливости. Причем, сделать это необходимо до тех пор, пока им в полной мере не заинтересовалось НАБУ. А это, судя по всему, уже не за горами.