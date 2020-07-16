Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обеспокоен текущей ситуацией в украинском секторе возобновляемой энергии, когда возможен срыв принятия во втором чтении законопроекта №3658 о поддержке зеленой энергетики в Украине, говорится в заявлении банка

«В настоящее время Верховная Рада рассматривает законопроект 3658, основанный на меморандуме… ЕБРР настоятельно призывает все заинтересованные стороны сохранить этот успех», - заявляет банк.

Банк отмечает, что консенсусное решение позволит снизить стоимость возобновляемой электроэнергии для потребителей, а также продемонстрировать, как дома, так и за рубежом, устойчивость и стабильность украинской инвестиционной среды.

16 июля председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили заявил, что срыв голосования за законопроект №3658 поставит под угрозу дальнейшие иностранные инвестиции в Украину.

Напомним, в пятницу 17 июля ожидается голосование во втором чтении за законопроект №3658, который предусматривает снижение зеленого тарифа на основе меморандума между правительством Украины и международным инвесторами, при посредничестве европейского Энергосообщества.

В свою очередь представители близкой к олигарху Игорю Коломойскому депутатской группы «За Будущее» предложат поправки по снижению тарифа на 40-50%.

Инвесторы заявляли, что принятие решений не согласованных в меморандуме заставит их обращаться в международные арбитражи. По подсчетам Центра Разумкова, общая сумма убытков для Украины в арбитражах может достигать 250 млрд грн.

Как сообщалось, в начале июля Конгрессмены США призвали президента Украины Владимира Зеленского достичь результата в переговорах с инвесторами в зеленую энергетику и помочь закрепить уже существующие договоренности законодательно.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, законодательное внедрение положений меморандума позволит Украине сэкономить около 2 млрд евро до 2030 года. Также он отметил, что предлагаемый для принятия в парламенте законопроект должен полностью базироваться на положениях, которые прописаны в меморандуме.

Напомним, энергетическая отрасль Украины переживает кризис. Все без исключения государственные компании на рынке электроэнергии накопили многомиллиардные долги. В частности, долги государственного "Гарантированного покупателя" перед инвесторами в зеленую энергетику превысили 19 млрд грн.