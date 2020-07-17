Дії представників влади України, народних депутатів довели ЄБРР до жорсткої позиції щодо держави через тиск на інвесторів в зелену енергетику в умовах ймовірного зриву голосування за законопроєкт №3658 щодо підтримки галузі та наявності 19 мільярдів гривень боргів за вироблену зелену електроенергію

Про це написав співзасновник та керівний партнер компанії UDP Renewables Сергій Євтушенко.



«ЄБРР серйозно стурбований ситуацію у секторі відновлюваної енергетики України» - це як треба було допекти міжнародних інвесторів та кредиторів галузі ВДЕ, щоби отримувати таку заяву від найбільшого інвестора в економіку України???», - зазначив Євтушенко.



За його словами, міжнародні банки роблять подібні заяви у виключних випадках, коли всі інші інструменти вже були використані, а ризик настання непередбачуваного сценарію пограбування інвесторів галузі ВДЕ так і не ліквідовано.



Він нагадав, що нині в парламенті розглядається законопроект, який був підготовлений на виконання підписаного між урядом та інвесторами в галузь ВДЕ меморандуму, проте депутати свідомо затягують його ухвалення.



«В парламенті зареєстровано понад 1300 поправок до законопроекту який вже погоджено сторонами через підписаний меморандум. Багато з них є спробою відвертого саботажу а деякі поправки - просто божевільні. Наприклад в односторонньому порядку зрізати тариф на 50% на діюче сонце, наплювавши на всі контракти, чинне законодавства та підписаний місяць тому меморандум», - зазначив Євтушенко.



Експерт також наголосив – Україна не має шансів виграти судові справи, в разі якщо інвестори звернуться за захистом своїх прав в міжнародний арбітраж. Тож збитки для держави при такому сценарії розвитку подій будуть катастрофічними.



«Центр Разумкова оцінює ризик прямих потенційних збитків держави на компенсації програних інвесторам судів у 250 млрд гривень. А непрямим збитком буде панахида по міжнародній діловій репутації, як країни, так і її керівництва», - написав Євтушенко.



Нагадаємо, проєкт Закону №3658 «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії» перебуває на розгляді Верховної Ради.



Нагадаємо, голосування у другому читанні за законопроект №3658 перенесли з 17 на 21 липня. Проєкт закону передбачає зниження зеленого тарифу на основі меморандуму між урядом України та міжнародним інвесторами, за посередництва європейського Енергоспівтовариства.

У свою чергу представники близької до олігарха Ігоря Коломойського депутатської фракції «За Майбутнє» пропонують поправки щодо зниження тарифу на 40-50%. На думку зеленого інвестора та співзасновника «Української асоціації відновлюваної енергетики» Ігоря Тинного, народні депутати, дії яких пов’язані з інтересами олігархів Ігоря Коломойського та Віктора Пінчука, зривають прийняття законопроекту, щоб розорити інвесторів і змусити їх віддати свої активи.

Раніше інвестори заявляли, що прийняття рішень не погоджених в меморандумі змусить їх звертатись в міжнародні арбітражі. За підрахунком Центру Разумкова загальна сума збитків для України в арбітражах може сягати 250 млрд грн.

На початку липня Конгресмени США закликали президента України Володимира Зеленського досягти результату в переговорах з інвесторами в зелену енергетику і допомогти закріпити вже існуючі домовленості законодавчо.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, законодавче впровадження положень меморандуму дозволить Україні заощадити близько 2 млрд євро до 2030 року. Також він зазначив, що пропонований для ухвалення в парламенті законопроект має повністю базуватися на положеннях, які прописані в меморандумі.

Як повідомлялося, енергетична галузь України переживає кризу. Всі без винятку державні компанії на ринку електроенергії накопичили багатомільярдні борги. Зокрема, борги державного "Гарантованого покупця" перед інвесторами в зелену енергетику перевищили 19 млрд грн.