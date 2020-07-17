Государственное бюро расследований активизировало расследование по факту переплат промышленными потребителями за электрическую энергию после отмены формулы ценообразования на украинский угль с привязкой к импортному паритету (Роттердам+).

Об этом сообщил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в своей колонке «Как «Роттердам плюс» спасает «Центрэнерго» на сайте «КорреспонденТ.net».

«Когда власть вернулась к формуле «Роттердам+» резко активизировалось расследование ГБР, начатое по моему заявлению. Его ключевой тезис — наличие миллиардных переплат промпотребителей за электроэнергию после отмены формулы», — пишет эксперт.

По словам Марунича, после отмены привязки цен на уголь к импортному паритету, во второй половине 2019 г, произошел рост цен на уголь.

«В первом полугодии 2019 года утверждённый̆ НКРЭКУ Порядок позволял удерживать цену на уголь для украинских потребителей̆ на уровне 1700 грн/т. После его отмены, со второго полугодия прошедшего года стоимость угля подскочила до 1900 грн/т. В результате, усилиями борцов с ненавистным «Роттердамом» промышленные потребители переплатили за электроэнергию более 6,2 млрд грн с июля 2019-го по апрель 2020 года», — отмечает эксперт.

Со слов Марунича, ГБР активизация следственных действий по его заявлению в том момент, когда государственная компания «Центрэнерго» по прямому поручению Офиса президента вернулась к покупке угля по цене Роттердам+.

«Как раз, в разгар «реинкарнации» формулы мне пришлось давать расширенные показания по этому делу. Уверен, что далее на допросы должны вызвать тех, кто все эти годы создавал облака лжи вокруг Роттердама, и в тоже время покрывал схемы в энергетике, одобряя формулу «Амстердам+» для газа, и вводил в заблуждение НАБУ, которое уже 3,5 года никак не может найти подтверждений тому, что «Роттердам+» имел какой-то негативный эффект. Речь, конечно же, о негласном пресс-атташе ферросплавных заводов – Андрее Герусе», — подытожил сопредседатель Фонда энергетических стратегий.

Напомним, формула «Роттердам+» действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 гг. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленности выросла.

10 июля по поручению Офиса президента Украины и при посредничестве Министерства энергетики государственная компания «Центрэнерго» заключила контракт на покупку украинского угля по цене импортного паритета, рассчитанной по формуле «Роттердам+»

Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ (подписан президентом В. Зеленским) аналогичный подход для определения цены газа для населения - т.н. «Амстердам+». Он также предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов — биржа TTF.

