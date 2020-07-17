Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков та голова комітету енергетики та ЖКП парламенту Андрій Герус мають забезпечити ухвалення законопроєкту №3658 щодо зеленої енергетики з мінімальними поправками, щоб дотриматись умов раніше підписаного меморандуму між урядом та інвесторами

Про це йдеться в листі Американсько-Української ділової ради (АУДР) на адресу народних депутатів.

«Законопроєкт був підтриманий профільним Комітетом Верховної Ради та успішно пройшов у першому читанні 3 липня 2020 року. Він був затверджений для голосування за скороченою процедурою. Крім того, президент України визначив цей проект як невідкладний, і Енергетичне співтовариство вказало на необхідність коректного перенесення Меморандуму з інвесторами у законодавчий акт ще до літньої перерви в парламенті, яка розпочнеться 20 липня 2020 року», - зазначає організація.

Вони підкреслюють, що прийняття законопроекту забезпечить користь для держави, місцевих громад та інвесторів. Зокрема, це заощадить близько 80 мільярдів гривень за період з 2020 по 2029 рік, а також збереже близько 20 мільярдів гривень щорічних податкових надходжень у галузі ВДЕ. Крім того, проект закону допоможе забезпечити енергетичну незалежність України та зміцнить позиції інтегрованої енергетичної системи України під час її інтеграції з європейською енергетичною системою ENTSO-E.

«З огляду на вищевикладене, проект закону №3658 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення умов підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії" має бути підтриманий у редакції, що містить умови, викладені в Меморандумі плюс дворічне продовження терміну дії Договору про придбання електроенергії для сонячних електростанцій», - додають в АУДР.

Нагадаємо, голосування у другому читанні за законопроект №3658 перенесли з 17 на 21 липня. Проєкт закону передбачає зниження зеленого тарифу на основі меморандуму між урядом України та міжнародним інвесторами, за посередництва європейського Енергоспівтовариства.

У свою чергу представники близької до олігарха Ігоря Коломойського депутатської фракції «За Майбутнє» пропонують поправки щодо зниження тарифу на 40-50%.

На думку зеленого інвестора та співзасновника «Української асоціації відновлюваної енергетики» Ігоря Тинного, народні депутати, дії яких пов’язані з інтересами олігархів Ігоря Коломойського та Віктора Пінчука, зривають прийняття законопроекту, щоб розорити інвесторів і змусити їх віддати свої активи.

Раніше інвестори заявляли, що прийняття рішень не погоджених в меморандумі змусить їх звертатись в міжнародні арбітражі. За підрахунком Центру Разумкова загальна сума збитків для України в арбітражах може сягати 250 млрд грн.

На початку липня Конгресмени США закликали президента України Володимира Зеленського досягти результату в переговорах з інвесторами в зелену енергетику і допомогти закріпити вже існуючі домовленості законодавчо.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, законодавче впровадження положень меморандуму дозволить Україні заощадити близько 2 млрд євро до 2030 року. Також він зазначив, що пропонований для ухвалення в парламенті законопроект має повністю базуватися на положеннях, які прописані в меморандумі.

Як повідомлялося, енергетична галузь України переживає кризу. Всі без винятку державні компанії на ринку електроенергії накопичили багатомільярдні борги. Зокрема, борги державного "Гарантованого покупця" перед інвесторами в зелену енергетику перевищили 19 млрд грн.