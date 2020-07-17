«Укрметаллургпром» обратился в НАБУ и нацполицию по поводу коррупционных схем в «Укрзализныце», связанных с перевозкой грузов на особых условиях, в результате чего потери горнодобывающих предприятий превысили 50 млн долларов.

Об этом сообщили в компании.



«Мы как «Укрметаллургпром» обратились в соответствующие правоохранительные органы касательно договора о перевозке грузов на особых условиях, который предлагается государственным предприятием АО «Укрзализныця». Необходимо разобраться с ситуацией по поводу нанесения убытков этим договором нашим предприятиям, другим грузоотправителям и государственной компании АО «Укрзализныця», - сообщили в компании.



В компании объяснили, что суть договора УЗ о перевозке грузов на особых условиях состоит в том, что УЗ предлагает осуществлять ускорение перевозок с дополнительной платой в 20% («Нитки графика»). При этом в «Укрметаллургпром» отметили, что согласно действующему законодательству (сборник тарифов), в случае перевозки грузов со скоростью более чем вагонная (высокой), за это платится двойной размер платы за перевозку, а не +20%.



По данным, которыми располагает «Укрметаллургпром», в результате таких перевозок по заниженному тарифу за особые условия в ноябре 2019 года потери «Укрзализныци» составили 4.7 млн. грн.



Кроме финансового, еще одним негативным следствием подобных перевозок является неритмичность доставки грузов, поскольку при перевозке за дополнительные 20% определенные грузы идут, а другие - простаивают. По оценке компании, из-за таких перевозок в 4 квартале 2019 года была сорвана экспортная программа ГОКов Украины, на складах было накоплено более 1 млн. тонн готовой продукции. Из-за систематических срывов в отгрузке, отправители были вынуждены отгружать продукцию на склады.



«Потери горнодобывающими предприятиями валютной выручки, по сути экспортных валютных поступлений в страну, вследствие невыполнения плана погрузки, в т.ч. путем внедрения «Нитей графика», превысили 50 млн. долл.», - подчеркнули в «Укрметаллургпроме».