Продолжается чистка рядов правления командой Юрик-Кравцов — на этот раз неугодным стал член правления Франтишек Буреш
Об этом пишет ПолитПортал.
Как стало известно от источников близких к наблюдательному совету Укрзализныци, на недавнем заседании наблюдательного совета и. о. головы правления Юрик сообщил членам наблюдательного совета, что член правления Буреш сообщил что будет увольняться, и сейчас под видом командировки за рубеж выехал проводить переговоры по новому своему трудоустройству.
Членов наблюдательного совета эта информация не удивила так как днями ранее с Укрзализныци уволились два поляка Пашкевич и Целевский.
Но интрига в том что Франтишек Буреш не собирался и не собирается увольняться, напротив он планирует работать!
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Да, действительно Франтишек часто выезжает в разные командировки но исключительно по производственным вопросам.
Подобные интриги Юрик ведёт не в первый раз, вопрос когда это надоест министру и наблюдательному совету?
К слову транспортный комитет верховной рады на вчерашнем заседании уже выразил недоверие и. о. главы правления Юрику.