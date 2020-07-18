Продолжается чистка рядов правления командой Юрик-Кравцов — на этот раз неугодным стал член правления Франтишек Буреш



Об этом пишет ПолитПортал.

Как стало известно от источников близких к наблюдательному совету Укрзализныци, на недавнем заседании наблюдательного совета и. о. головы правления Юрик сообщил членам наблюдательного совета, что член правления Буреш сообщил что будет увольняться, и сейчас под видом командировки за рубеж выехал проводить переговоры по новому своему трудоустройству.

Членов наблюдательного совета эта информация не удивила так как днями ранее с Укрзализныци уволились два поляка Пашкевич и Целевский.

Но интрига в том что Франтишек Буреш не собирался и не собирается увольняться, напротив он планирует работать!

Да, действительно Франтишек часто выезжает в разные командировки но исключительно по производственным вопросам.

Подобные интриги Юрик ведёт не в первый раз, вопрос когда это надоест министру и наблюдательному совету?

К слову транспортный комитет верховной рады на вчерашнем заседании уже выразил недоверие и. о. главы правления Юрику.