Более 100 миллионов гривен правительство решило выделить на зарплаты определенным гражданам

Так, Кабинет министров Украины выделил на дополнительные выплаты интернам всех годов обучения 103,6 млн гривен. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 19 июля.

"Решение правительства о выплатах интернам было принято 8 июля... Если быть точным, было выделено 103 миллиона 655 тысяч гривен. Эти средства пойдут на оплату труда наших интернов", - отметил министр.

Степанов подчеркнул, что средства получат как интерны первого года обучения, которые поступили в 2020 году, так и интерны 2-3 годов обучения.

Ранее мы сообщали, Кабмин одобрил выделение средств для повышения зарплат медикам с 1 сентября 2020 года.

"19 июня правительство приняло решение о повышении зарплат медработникам. Мы провели расчеты на основе Центра медицинской статистики, получили соответствующую сумму – около 7,4 млрд грн. Для того, чтобы мы обеспечили повышение зарплат, начиная с 1 сентября 2020 года, разработали проект акта, который позволит выделить Министерству охраны здоровья на безвозвратной основе из Фонда борьбы с вирусом для обеспечения выплат, доплат медицинским и другим работникам с целью повышения уровня оплаты этих и других работников", – заявил Степанов.

По словам министра, уже с осени зарплата врача должны вырасти на 3,5 тыс. гривен, среднего медперсонала - на 2,5 тыс. гривен, а младшего - 1250 гривен.

Напомним, Верховная Рада выделила деньги на помощь украинцам, которые потеряли работу во время карантина. Как рассказал нардеп, замглавы парламентского комитета по вопросам социальной политики Михаил Цымбалюк, выделено 6 миллиардов гривен для помощи безработным, а по данным депутата, таковыми стали за время карантина около 2 миллионов украинцев.

«Суммы от 600 грн до 7-8 тыс. грн в зависимости от последнего места работы и срока такой помощи», - уточнил Цымбалюк касательно сумм, которые получат безработные.

Напомним, что будет выплата дополнительных пособий украинцам, важное распоряжение Кабмина: кто получит деньги.

Также Politeka писала, что украинцев ошарашили, что будет с пенсиями и зарплатами: Денег не хватит.