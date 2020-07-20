Ухвалення законопроєкту щодо зеленої енергетики (№3658) є необхідним кроком для подолання кризи в секторі відновлювальної енергетики.

Про це йдеться в заяві Американської торговельної палати (АТП) на її офіційному сайті.

В Американській торговельній палаті нагадали, що «зелені» виробники не отримували повні виплати за вироблену електроенергію з березня 2020 р., внаслідок чого середній рівень виплат від «Гарантованого покупця» складає 5% - 10%.

«Враховуючи загострення кризи, збільшення затримок платежів за «зелену» електроенергію від ДП «Гарантований покупець» та необхідність відновлення вчасних та повних платежів відповідно до Меморандуму, підписаного 10.06.2020р. між Урядом, НКРЕКП та асоціаціями з відновлюваної енергетики, бізнес-спільнота підтримує якнайшвидше прийняття законопроекту до початку літньої перерви в роботі Парламенту», - зазначається в заяві.

В АТП також зазначили, що зміни до законопроекту повинні відповідати положенням підписаного меморандуму, зокрема включати стабілізаційне положення для гарантії того, що подальші зміни не погіршуватимуть умови для інвесторів відновлювальної енергетики та не будуть протирічити положенням меморандуму.

«Це є необхідною передумовою, щоб уникнути потенційних арбітражних позовів та уможливити фінансування від міжнародних фінансових інституцій для стабілізації ситуації в енергетичному секторі», - наголосили в заяві.

Нещодавно, постачальник електричної енергії для потреб населення ДП «Гарантований покупець» заявив про ризик банкрутства у випадку зриву голосування за урядовий законопроєкт №3658 про скорочення «зелених» тарифів, який міг би суттєво зменшити дефіцит коштів держпідприємства.

Нагадаємо, 17 липня інвестори в зелену енергетику та працівники галузі вийшли на мітинг під Верховну Раду і Офіс Президента України у зв'язку з ризиком зриву голосування за урядовий законопроєкт №3658. Проєкт закону передбачає зниження «зеленого» тарифу на основі меморандуму між урядом України та міжнародними інвесторами за посередництва європейського Енергоспівтовариства. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, законодавче впровадження положень меморандуму дозволить Україні заощадити близько 2 млрд євро до 2030 року.

До другого читання законопроєкту було внесено понад 1300 поправок. Голосування за законопроєкт очікується 21 липня, хоча раніше планувалося 17 липня.

На думку інвестора і співзасновника «Української асоціації відновлюваної енергетики» Ігоря Тинного, народні депутати, дії яких пов'язані з інтересами олігархів Ігоря Коломойського і Віктора Пінчука, зривають прийняття законопроекту, щоб розорити інвесторів ВДЕ і змусити їх віддати свої активи.

Раніше інвестори заявляли, що прийняття рішень, не погоджених у меморандумі, змусить їх звертатися в міжнародні арбітражі. За підрахунками Центру Разумкова, загальна сума збитків для України в арбітражах може досягати 250 млрд грн.

Окрім того, на початку липня конгресмени США закликали президента України Володимира Зеленського досягти результату в переговорах з інвесторами в «зелену» енергетику і допомогти закріпити вже існуючі домовленості законодавчо.