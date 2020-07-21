Міжнародне агентство з відновлюваних джерел енергії (International Renewable Energy Agency) закликало народних депутатів України сьогодні ухвалити законопроєкт №3658 щодо підтримки галузі відновлюваної енергетики для подолання кризи в секторі

Про це повідомляє Асоціація сонячної енергетики (АСЕУ) з посиланням на агентство.

«International Renewable Energy Agency (IRENA) закликає депутатів та український Уряд не порушувати права інвесторів у відновлювану енергетику», - говориться в повідомленні.

Також повідомляється, що директор Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA) – Франциско Ла Камера сьогодні закликав Уряд та депутатів з України розробити прийнятний для всіх виробників електроенергії з відновлювальних джерел механізм підтримки, який з однієї сторони зможе забезпечити зниження вартості електроенергії для споживачів, а з іншої - зберегти сприятливий, стабільний та передбачуваний інвестиційний клімат, що є ключовим фактором для збільшення інвестицій у відновлюваний енергетичний сектор.

«Сподіваємось, народні обранці врахують застереження міжнародної спільноти, до якої долучились, крім IRENA, також і ЄБРР та Енергетичне Співтовариство, під час завтрашнього голосування у Верховній Раді за законопроект 3658», - підкреслює АСЕУ.

Нагадаємо, 17 липня інвестори в зелену енергетику та працівники галузі вийшли на мітинг під Верховну Раду і Офіс Президента України у зв'язку з ризиком зриву голосування за урядовий законопроєкт №3658. Проєкт закону передбачає зниження «зеленого» тарифу на основі меморандуму між урядом України та міжнародними інвесторами за посередництва європейського Енергоспівтовариства.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, законодавче впровадження положень меморандуму дозволить Україні заощадити близько 2 млрд євро до 2030 року.

На думку інвестора і співзасновника «Української асоціації відновлюваної енергетики» Ігоря Тинного, народні депутати, дії яких пов'язані з інтересами олігархів Ігоря Коломойського і Віктора Пінчука, зривають прийняття законопроекту, щоб розорити інвесторів ВДЕ і змусити їх віддати свої активи.

Раніше інвестори заявляли, що прийняття рішень, не погоджених у меморандумі, змусить їх звертатися в міжнародні арбітражі. За підрахунками Центру Разумкова, загальна сума збитків для України в арбітражах може досягати 250 млрд грн.

Окрім того, на початку липня конгресмени США закликали президента України Володимира Зеленського досягти результату в переговорах з інвесторами в «зелену» енергетику і допомогти закріпити вже існуючі домовленості законодавчо.