Народные депутаты, чьи действия привели к углублению кризиса на рынке электрической энергии, пытаются переложить вину на сектор возобновляемой энергетики

Такое мнение в авторской колонке для издания «Экономическая правда» выразил соучредитель «Украинской ассоциации возобновляемой энергетики» Игорь Тынный, передает Главком.

«Немногим больше года назад партия «Слуга Народа» активно критиковала закупку угля по схеме «Роттердам+», а я тогда предупреждал, что реформа (недо)рынка электрической энергии приведет к более тяжелым последствиям. Сейчас, когда происходит невиданный ранее грабеж рынка традиционной энергетики, нардепы пытаются выставить в нем виновными маленький сектор возобновляемой энергетики», — написал Тынный.

По его утверждению, ежемесячный ущерб от злоупотреблений на рынке электроэнергии составляет 1 млрд грн.

Тынный уточняет, что речь идет о закупках госкомпаниями топлива по завышенным ценам, искусственное занижение прогнозных объемов производства ВИЭ, занижение тарифов «Укрэнерго», фиктивное завышение объемов потребления электроэнергии по регулируемой цене и прочее.

При этом отдельные депутаты, по мнению Тынного, пытаются переложить вину за создание кризиса на инвесторов в ВИЭ, которые якобы «получают сверхприбыли».

«Сверхприбыли обеспечивают не СЭС и ВЭС. Самое прибыльное дело — завести лояльных людей в регулятор НКРЭКУ и на государственных монополистов — «Энергоатом» и «Центрэнерго». Это игра для взрослых мальчиков», — отмечает соучредитель «Украинской ассоциации возобновляемой энергетики».

Напомним, формула «Роттердам+» действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 гг. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленности выросла.

10 июля по поручению Офиса президента Украины и при посредничестве Министерства энергетики государственная компания «Центрэнерго» заключила контракт на покупку украинского угля по цене импортного паритета, рассчитанной по формуле «Роттердам+».

Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ (подписан президентом В. Зеленским) аналогичный подход для определения цены газа для населения - т.н. «Амстердам+». Он также предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов — биржа TTF.