Рецепт решения проблем с падением промышленного производства и кризиса в энергетике – это доверие инвесторов, - убежден Максим Тимченко, генеральный директор ДТЭК.

Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.



«ДТЭК 15 лет на рынке. Мы являемся крупнейшим инвестором в энергетику страны – мы инвестировали более 10 млрд долларов. И я больше смотрю на ситуацию, как национальный инвестор. Но также я понимаю настроение и западных инвесторов. И говорить о росте экономике, о новых рабочих местах, о росте промышленного производства можно только, если будет построено честное доверительное отношение с инвесторами, и, если этих инвесторов наша страна будет беречь», - отметил он.



По мнению Максима Тимченко, сегодня доверительные отношения государства и инвесторов разрушает непрофессионализм, популизм и желание зарабатывать политические дивиденды на крупных компаниях. Для западных инвесторов главный показатель стабильности и уверенности относительно другой страны – отношение к национальному инвестору. Поэтому пока им трудно поверить в Украину, видя ситуацию с национальными инвесторами. Генеральный директор ДТЭК считает, что от того, как Украина сможет выстроить это доверие, зависит экономическое будущее страны.



Также Тимченко сообщил, что из-за провала перехода на аукционную модель поддержки ВИЭ, а также системных неплатежей зеленым энергокомпаниям за произведенную электроэнергию, ДТЭК рассматривает инвестиции строительство новых электростанций за рубежом.



Напомним, что уровень расчетов ГП Гарантированный Покупатель за произведенную зеленую электроэнергию последние несколько месяцев находится на уровне 4-5%. В июне ассоциации ВИЭ и правительство Украины в рамках медиации под патронатом Европейского Энергетического Сообщества подписали компромиссный Меморандум о взаимопонимании. Он стал базой законопроекта № 3668, который сегодня был проголосован в парламенте и призван решить наиболее проблемные вопросы в отрасли.