Острая необходимость реформы в железнодорожной отрасли и Укрзализныци обнажилась в период кризиса, связанного с карантином в связи с коронавирусом COVID-19. Об этом пишет Апостроф в материале «В Укрзализныце большие проблемы: взлетят ли цены на билеты».

"Раньше это можно было заговорить, а сейчас упали перевозки, и нужно рубить хвосты. А когда рубят хвосты, начинается крысиный визг. И как они собираются рубить эти хвосты, непонятно, так как там висит столько коррупционных схем", - подчеркнул эксперт общественной компании "Европатруль" Вячеслав Коновалов.

Бывший заместитель министра инфраструктуры Александр Кава разделяет мнение о том, что главной проблемой "Укрзализныци" является некомпетентность членов правления и наблюдательного совета компании, которых "нужно выгонять в кратчайшие сроки".

По мнению экспертов, не решить проблемы Укрзализныци, но хотя бы их существенно уменьшить может продажа так называемых непрофильных активов компании. По мнению Вячеслава Коновалова, за них можно выручить, как минимум, 5 миллиардов гривен.

"А, если постараться, то и все 15 миллиардов", - добавляет он.

Напомним, президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по случаю первой годовщины президентства заявил, что к вопросу реформы "Укрзализныци" вернутся через месяц после окончания карантина, отметив, что сейчас она существует только на бумаге.

Народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев считает, что вследствие реформы "Укрзализныця" должна быть разделена на три отдельных бизнеса, что позволит навести порядок в работе компании.