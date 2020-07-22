Підписання контракту державної компанію «Центренерго» на закупівлю українського вугілля за ціною імпортного паритету (Роттердам+) створило передумови до відновлення інвестицій і збільшення видобутку.

Про це заявив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

«Визначення ціни за індексом API2, який включає доставку до України, більш відомим широкому загалу під назвою «Роттердам+», — стало позитивним сигналом для всієї вугільної галузі. Ця формула дозволить шахтарям отримувати справедливу ціну за вугілля, дасть можливість інвестувати і збільшувати видобуток», — написав експерт в свої колонці «І до чого тут «Роттердам+» на сайті «Кореспондент.net».

Корольчук зазначив, що завдяки поверненню держкомпанії до цієї формули українські шахти отримали можливість вийти з багатомісячного простою.

«Саме завдяки цьому контракту, шахтарі «Добропіллявугілля» в понеділок, 13 липня, нарешті змогли повернутися до роботи», — наголосив експерт.

Нагадаємо, формула «Роттердам +» діяла для розрахунку вартості вугілля для встановлення прогнозної вартості електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 рр. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен для всього вугілля. Формула була скасована 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля й електроенергії для промисловості зросла.

10 липня по дорученням Офісу президента України та за посередництва Міністерства енергетики державна компанія «Центренерго» уклала контракт на покупку українського вугілля за ціною імпортного паритету, розрахованою за формулою «Роттердам +».

Уряд Олексія Гончарука ввів, а уряд Дениса Шмигаль затвердив в меморандумі з МВФ (підписаний президентом В. Зеленський) аналогічний підхід для визначення ціни газу для населення - т.зв. «Амстердам +». Він також передбачає включення вартості доставки газу з Нідерландів - біржа TTF.