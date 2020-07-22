Кабинет министров до 1 августа 2020 г. должен утвердить дочернюю компанию «Нафтогаза» поставщиком газа «последней надежды» (ПОН), чье ценовое предложение основано на формуле импортного паритета.

Это следует из сообщений Министерства энергетики и НАК «Нафтогаз Украины» об итогах соответствующего конкурса.

Поставщик «последней надежды» — это компания, которая обязана в течении 60 дней поставлять газ потребителю, если он остался без поставщика этого ресурса.

Формула ценообразования закреплена постановлением правительства №529 от 25 июня 2020 г. Она предусматривает, что поставщик «последней надежды» будет продавать газ населению по цене немецкого хаба NCG (г. Дюссельдорф), к которой прибавляется разница между индикатором оптовой ценой в Украине и спотовыми ценами на этом хабе.

Под таким индикатором оптовой ценой газа имеется ввиду так называемая «базовая цена газа», которую рассчитывает Оператор ГТС, основываясь на своих затратах на покупку газа на внутреннем украинском рынке. Оператор ГТС покупает газ на тендерах ProZorro у «Нафтогаза» и других поставщиков, которые продают его по цене импортного паритета.

Следовательно, эта разница между базовой ценой газа украинского оператора ГТС и спотовыми ценами на хабе по сути соответствует логистическим затратам на доставку газа от немецкого хаба к границе Украины.

Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» 10 июля была признана победителем конкурса по выбору поставщика «последней надежды» с ценовым предложением 2,71 грн за куб. м с учетом нулевой наценки.

Отметим, что в июне НАК «Нафтогаз Украины» продавала газ для нужд населения по 2,57 грн за куб. м. Эта цена была рассчитана на основании цен на нидерландском хабе TTF (г. Амстердам) плюс затраты на доставку в Украину.

Ранее сообщалось, правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ (подписан президентом В. Зеленским) подход для определения цены газа для населения по принципу импортного паритета - т.н. «Амстердам+». Этот принцип предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов — биржа TTF.

Аналогичный принцип —«Роттердам+» — действовал для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 гг. Эта формула также предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленности выросла.

10 июля по поручению Офиса президента Украины и при посредничестве Министерства энергетики государственная компания «Центрэнерго» заключила контракт на покупку украинского угля по цене импортного паритета, рассчитанной по формуле «Роттердам+».