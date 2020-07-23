ДТЕК підписав контракт з американською компанією Honeywell на поставку літій-іонної системи накопичення енергії (СНЕ) потужністю 1 МВт і ємністю 1.5 МВт⋅год

ДТЕК і Honeywell приступили до проектування системи і її виготовлення, щоб вже до кінця року запустити першу найбільшу батарею України на майданчику Запорізької ТЕС (м. Енергодар). Про це повідомляють в компанії.

«Майбутнє енергетики - це відмова від централізованої енергетичної системи і перехід до гнучкої децентралізованої. Багато уваги приділяється відновлюваної енергетики, для стабільної роботи якої накопичувачі енергії є життєвонеобхідними. Співпраця з Honeywell це наш внесок у цілі національного масштабу», - сказав директор з інновацій ДТЕК Емануеле Вольпе.

За словами генерального директора ДТЕК Енерго Дмитра Сахарука, це буде перша в Україні СНЕ промислового масштабу, яка стане пілотним проектом ДТЕК з напрацювання оптимальних моделей роботи на різних сегментах енергетичного ринку країни.

«Для стабільної роботи енергосистеми країни важливий баланс, необхідні високоманеврові потужності й накопичувачі енергії. СНЕ дозволяє відкласти споживання і використання електроенергії до тих пір, коли це буде потрібно споживачам. Батареї будуть надавати допоміжні послуги системному оператору НЕК «Укренерго», гарантуючи надійну роботу енергосистеми країни», - сказав Дмитро Сахарук.

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ДТЕК також розглядає можливість підключення накопичувачів до своїх відновлювальних джерел енергії, але дане питання потребує додаткового законодавчого врегулювання.

Підписавши контракт ДТЕК приєднався до програми Honeywell Experion® Energy, яка дозволяє великим замовникам розробляти і запускати масштабні промислові системи накопичення енергії.

«Наша система управління енергією Experion Energy допоможе ДТЕК стати піонером на українському ринку, дозволивши створити бізнес-модель управління активами накопичення енергії. Також вона дасть можливість збалансувати енергосистему в міру збільшення частки поновлюваних джерел енергії в Україні», - додав Ерен Ергін (Eren Ergin), генеральний директор з відновлюваної енергетики та розподіленим активам Honeywell Process Solutions.