Початок експорту електроенергії в Білорусь суперечить ринковій практиці і може слугувати прикриттям для відновлення повномасштабного імпорту струму в Україну з енергосистем Росії та Білорусі

Про це заявив народний депутат, заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко.

«Цей експорт виглядає зовсім не ринковим явищем. І найголовніше: ця ситуація точно буде використана для відновлення імпорту. Те, проти чого ми боролись 8 місяців, має великі шанси бути розбитим цим популістичним кроком з експортом», — написав нардеп на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Кучеренко наголосив, що Білорусь не проводила жодного тендерну на закупівлю електроенергію і до останнього часу блокувала усі потуги української генерації розпочати такі поставки. Більш того, за словами нардепа, Білорусі українська електроенергія не потрібна, тому що вона не конкурентоспроможна перед російським газом.

«Що ж змінилось? Очевидно, є домовленість, але вона дуже вибіркова, і виглядає якоюсь поступкою для подальшої експансії», — додав Кучеренко.

За словами депутата, експорт здійснюється в мізерних обсягах за ціною, нижчою ніж «Енергоатом» продає свій струм для українських споживачів.

«Поглиблення співпраці з Білоруссю це крок у бік від інтеграції з ЄС. Тож я закликаю медіа утриматись від переможних реляцій, і бути на сторожі, коли пан Герус чи пан Жупанін чи ще хтось почнуть пропихувати повернення імпорту під егідою допомоги «Енергоатому». Я вітаю будь який експорт, але він не має бути троянським конем. А все, на жаль, виглядає саме так», - підсумував замголови профільного комітету Верховної ради.

Нагадаємо, імпорт електроенергії з Росії став ключовою причиною найглибшої кризи в енергетиці за час незалежності України. Відкриття імпорту відбулося завдяки так званим правкам Геруса.

У період жовтень 2019 - березень 2020 з Росії було імпортовано на 1 млрд грн. Найбільшим імпортером електроенергії з РФ була компанія «Юнайтед Енерджі», близька до олігарха Ігоря Коломойського, яка може бути пов'язана з Андрієм Герусом.

4 травня у Верховній Раді президент України Володимир Зеленський заявив, що не може бути й мови про імпорт електроенергії в країну, оскільки це залишить тисячі шахтарів без роботи.

Наприкінці квітня Міністерство енергетики розробило новий енергобаланс України на 2020 рік і повністю відмовилося від поставок електроенергії з Білорусі та Росії.