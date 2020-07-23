Міністерство інфраструктури України днями провело нараду щодо корупційних дій директора департаменту комерційної роботи Укрзалізниці Андрія Мірошнікова

Про це інформує джерело у міністерстві.

За даними джерела, колишній операційний директор Укрзалізниці В’ячеслав Єрьомін та Андрій Мірошніков інтегрували свою компанію–прокладку «Балк Контейнер Сервіс» при організації контейнерних перевезень. Організацією перевезень по факту здійснював Центр транспортного сервісу «Ліски», а маржа залишалась у компанії Єрьоміна.

Найближчим часом дана схема стане наступною гучною справою правоохоронців проти чиновників Укрзалізниці.

Нагадаємо, днями у СБУ викрили масштабне розкрадання коштів на Укрзалізниці. Як зазначається, "у 2018-2019 рр. комерсанти вступили у змову з деякими керівниками одного з департаментів та структурних підрозділів АТ "Укрзалізниця".

Посадовці забезпечували ділкам перемоги у тендерах, незважаючи на те, що "підрядники" не мали відповідних дозволів та сертифікатів на здійснення ремонту колісних пар для пасажирських вагонів. Вони також постачали товариству запасні частини неналежної якості та невідомого походження, завезені контрабандним шляхом із РФ. Загальна сума контактів становила майже 200 млн гривень". У СБУ повідомляють, що фігуранти фальсифікували виконання робіт і таким чином перевели в готівку і привласнили майже 50 млн гривень.