Підвищення екоподатку не вирішить екологічних проблем, необхідно створити стимули для підприємств модернізувати виробництво. Про це заявив народний депутат з фракції «Слуга народу» Дмитро Соломчук.

За словами депутата, до загального фонду держбюджету було сплачено понад 4 млрд екологічного податку, проте ці кошти не використовуються за призначенням. На його думку, підвищення ставки податку не покращить ситуацію з вирішенням екологічних проблем, оскільки бізнес шукатиме можливість ухилитись від сплати.

«Не вихід із ситуації – в тисячу разів піднімати екоподаток, це ніяк не призведе до якихось рішучих змін. Бізнес буде шукати якісь моделі, як уникнути цього. За історію України було багато випадків», - сказав Соломчук.

Депутат вважає, що кращим варіантом є стимулювання підприємців модернізувати виробництва, і для цього їм потрібно дати можливість використовувати частину коштів для сплати екоподатку на закупівлю та встановлення очисних систем на підприємстві.

«Підприємства мають підготувати проєкт системи очистки затвердити у відповідних органах, за свої кошти збудувати цю систему, і тоді буде можливість отримати 70% знижку своїх податків, взаєморозрахунку, перекрити свою витратну частину на ці проекти», - пояснив Соломчук.

На його думку, кошти від екоподатку мають акумулюватись в спецфонді, що дозволить відслідковувати їх використання.

«Якщо буде створений спецфонд, де ми чітко будемо бачити закумульовані кошти з екоподатку. І будуть направлені на висадку дерев, на очистку річок, озер. І громадяни України нарешті побачать, що існує екологічний податок, і він ефективно використовується, а не розчиняється незрозуміло де, і ми не бачимо, куди він дівається», - зазначив депутат.

Нагадаємо, раніше Американська торгова палата (АСС) закликала Верховну Раду надати суб'єктам господарювання право використовувати до 70% екологічного податку на компенсацію витрат на природоохоронні заходи та екологічні інвестиції.

Водночас президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок заявила, що коштам від збору екологічного податку необхідно повернути цільовий характер і направляти їх виключно на екологічні проекти.