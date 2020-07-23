Украина в августе потеряет 650 млн грн из-за блокировки законопроекта №3658 о снижении зеленых тарифов народным депутатом Анной Скороход, которая входит в курируемую олигархом Игорем Коломойским депутатскую группу «За будущее».

Об этом сообщает Знай.юа со ссылкой на телеграм канал издания Электровести.

«Проделки Анны Скороход по блокировке вступления в силу закона №3658 будут стоить дополнительные 650 млн грн за август», - отмечает издание.

Также уточняется, что такую потерю государство понесет из-за того, что вступление законопроекта о сокращении зеленых тарифов ожидалось с 1 августа 2020 года. Однако его блокировка со стороны Анны Скороход означает, что, пока законопроект не будет разблокирован, стоимость зеленой электроэнергии не будет снижаться.

Напомним, в декабре 2019 года, до изгнания из фракции «Слуга народа», нардеп Анна Скороход заявила, что народный депутат Андрей Герус получил взятку в размере 400 тыс. долларов за инициирование и открытие импорта электроэнергии из России.

Как сообщалось, 21 июля народные депутаты Украины приняли во втором чтении законопроект №3658, который предусматривает сокращение зеленых тарифов на электроэнергию из возобновляемых источников, а также решает проблемы отрасли. Большинство инвесторов были согласны на такие условия, чтобы 10-ти месячный кризис в зеленой энергетике завершился и выплаты возобновились. Долги за уже выработанную зеленую энергетику в Украине достигают 20 млрд грн.

В день голосования и 17 июля инвесторы в зеленую энергетику, а также работники отрасли вышли на митинг под Верховную Раду и Офис Президента Украины в связи с риском срыва голосования за правительственный законопроект №3658. Проект закона был подготовлен на основе меморандума между правительством Украины и международными инвесторами при посредничестве европейского Энергосообщества.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, законодательное внедрение положений меморандума позволит Украине сэкономить около 2 млрд евро до 2030 года.

По мнению инвестора и соучредителя «Украинской ассоциации возобновляемой энергетики» Игоря Тынного, народные депутаты, действия которых связаны с интересами олигархов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука, срывают принятие законопроекта, чтобы разорить инвесторов ВИЭ и заставить их отдать свои активы.

Кроме того, поставщик электрической энергии для нужд населения ГП «Гарантированный покупатель» заявил о риске банкротства в случае срыва голосования за правительственный законопроект №3658 о сокращении «зеленых» тарифов, который мог бы существенно уменьшить дефицит средств госпредприятия.

Ранее инвесторы заявляли, что принятие решений, не согласованных в меморандуме, заставит их обращаться в международные арбитражи. По подсчетам Центра Разумкова, общая сумма убытков для Украины в арбитражах может достигать 250 млрд грн.