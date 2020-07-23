Оснований для введения пошлин на импорт нефтепродуктов нет, поскольку они ввозятся в Украину по ценам выше мировых.

Об этом заявила президент Нефтегазовой ассоциации Украины Неля Привалова.



«Правила ВТО позволяют вводить пошлины только в том случае, если национальные производители действительно несут какой-либо ущерб от неконкурентных действий иностранных поставщиков. Но в случае с нефтепродуктами такого не происходит. Нефтепродукты импортируются на территорию Украины по ценам, которые превышают мировые. Поэтому какого-либо демпинга цен со стороны иностранных поставщиков не происходит. И соответственно нет оснований для того, чтобы вводить пошлины», - объяснила Привалова.



Напомним, «Укртатнафта» в обращении к и.о. министра энергетики Ольге Буславець выступила с предложением ввести специальные пошлины на импорт дизельного топлива и сжиженного газа из России с 1 августа 2020 на уровне 8,46%.



Ранее "Укрнафта", "Укртатнафта" и "Укргаздобыча" обращались с совместным заявлением в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства по факту якобы антиконкурентных действий при поставках в Украину российского дизельного топлива и сжиженного газа, и требовали введения на них пошлин в размере 8,46%. Однако Межведомственная комиссия по международной торговле при Минэкономразвития решила не возбуждать антисубсидиционного расследования относительно импорта в Украину дизтоплива и сжиженного газа, то есть отказалась ввести пошлину.