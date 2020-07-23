АМКУ наложил штраф 3,1 млрд грн на международные табачные компании за свое собственное решение – разрешение на концентрацию дистрибьюторов табачного рынка. Отмечает в своем открытом письме Европейская Бизнес Ассоциация. Об этом сообщают «Українські новини».

ЕБА обеспокоена ситуацией, с которой сейчас столкнулись международные производители табачных изделий. В частности, речь идет о решении АМКУ взыскать штраф с четырех крупнейших производителей табачной продукции на общую сумму 3,1 млрд грн, а также судебные процессы вокруг этого решения.

В своем открытом письме ЕБА напомнили, что сложившаяся ситуация является следствием структурных изменений рынка дистрибуции табачной продукции в 2011–2012 годах. При этом в Ассоциации подчеркнули, что такие изменения произошли с согласия АМКУ, который в свое время предоставил соответствующие разрешения на концентрацию. Также в ЕБА раскритиковали попытку предыдущего руководства Антимонопольного комитета наложить арест на банковские счета и имущество табачных компаний, которые судятся сейчас с АМКУ.

О том, что АМКУ сам предоставил все необходимые разрешения для ТК "Мегаполис-Украина" (прежнее название "Тедис") напоминает и эксперт Института законодательства при Верховной Раде, профессор Валерий Воротин.

– Если в этой ситуации Антимонопольный комитет и может кого-то оштрафовать – разве что самого себя. Ведь он сам в 2011 г. выдал разрешения на концентрацию и согласованные действия, которые предусматривали обязательства дистрибуции не совершать оптовые продажи без разрешения "Мегаполиса" в течение 10 лет. Производителей тогда даже не проинформировали – поставили перед фактом уже принятого решения. Компаниям-дистрибьюторам, которые раньше работали с производителями, просто прислали письма-сообщения о прекращении сотрудничества. То есть причина штрафа не просто необоснованная, она абсурдна, – уверен Валерий Воротин.

– 30 июня АМКУ было подано процессуальные документы о взыскании штрафа и обеспечения иска в виде наложения ареста на банковские счета и имущество участников дела. Такие действия в момент обжалования решения в суде первой инстанции не согласуются с положениями Закона Украины "О защите экономической конкуренции", – уверены в ЕБА

В Ассоциации также отметили, что действия АМКУ могут противоречить ст.255 Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, по которому Украина обязалась применять свое законодательство о конкуренции прозрачным образом и уважать принципы процессуальной справедливости и права на защиту.

– Такие шаги могут рассматриваться как давление на международных инвесторов, будут иметь своим следствием негативный эффект на табачном рынке в целом, падение поступлений в госбюджет и создание предпосылок для беспрецедентного роста контрабанды, – прогнозируют в ЕБА.

В ЕБА напомнили, что за время работы в Украине представители табачной индустрии инвестировали более 2 млрд долл. в экономику государства, а по результатам 2019 г. уплатили 55 млрд грн налогов в госбюджет. Соответственно, наложения арестов может поставить на паузу работу 4 международных компаний, входящих в ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков Украины.

«Инвестиционные иски и большие потери поступлений в бюджет — это то, чего мы можем ожидать», — так прокомментировала эту ситуацию Светлана Панаиотиди, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

ЕБА призвала органы государственной власти к справедливым и беспристрастным отношениям с международными инвесторов в Украине и к соблюдению принципов независимости, объективности и беспристрастности при рассмотрении дел по обжалованию производителями решение АМКУ в судах.