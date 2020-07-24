Падіння промислового виробництва в Україні триває тринадцять місяців поспіль



39% українців вважають відновлення промисловості одним з головних драйверів розвитку економіки. Такі дані отримано в результаті опитування, проведеного 5-6 червня, компанією Gradus спільно з Центром Економічного Відновлення, пише "Главком".



Відповідаючи на запитання, що найбільш позитивно впливає на економіку України, 39% опитаних назвали відновлення промисловості.



Друге місце в топ найпопулярніших відповідей – захист вітчизняного виробника – таку відповідь дали 30% респондентів. В той же час найбільшим бар’єром розвитку економіки українці вважають корупцію – таку відповідь дали 64% опитаних. Дослідження було проведено 5-6 червня 2020 року шляхом онлайн опитування.



Обсяг вибірки – 1000 респондентів віком 18-60 років, що проживають в містах з населенням понад 50 000 жителів.



Падіння промислового виробництва в Україні триває тринадцять місяців поспіль – з червня 2019 року.



Зокрема, в квітні 2020 року промвиробництво впало на 16,2%, в травні – на 12,2%, в червні - на 5,6%. В червні поточного року в розрізі основних промислових груп падіння виробництва (у річному вимірі – по відношенню до червня 2019 року) становило – інвестиційні товари – 26%, товари проміжного споживання 4%, виробництво енергопродукції – 3,5%.