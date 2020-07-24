Сприяння Офісу президента та Міністерства енергетики в підписанні державною компанію «Центренерго» контракту на закупівлю вугілля за формулою «Роттердам+» в черговий раз підтверджує її економічну обґрунтованість.

Про це в ефірі телеканалу NewsOne заявила адвокат сторони захисту Ірина Одинець.

«Те, що «Центренерго» зараз за сприяння Міністерства енергетики, за сприяння президента Зеленського говорить про повернення до «Роттердам», то це свідчить про економічну обґрунтованість. І це ще раз підкреслює, що «Роттердам» був адекватною законною і обґрунтованою формулою», - зазначали адвокат.

За її словами, сторона захисту буде наполягати на долученні до матеріалів справи нових фактів про повернення держкомпанії до використання принципу імпортного паритету для визначення вартості українського вугілля.

«Безперечно ми будемо намагатися, якщо нам «Центренерго» або Міністерство енергетики надасть такі документи, долучити їх до справи цієї», - додала адвокат.

Ірина Одинець вкотре наголосила, що на її думку всі маніпуляції довкола рішення НКРЕКП про запровадження формули «Роттердам+» від самого початку були політично вмотивованими.

Нагадаємо, формула «Роттердам +» діяла для розрахунку вартості вугілля для встановлення прогнозної вартості електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 рр. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен для всього вугілля. Формула була скасована 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля й електроенергії для промисловості зросла.

10 липня по дорученням Офісу президента України та за посередництва Міністерства енергетики державна компанія «Центренерго» уклала контракт на покупку українського вугілля за ціною імпортного паритету, розрахованою за формулою «Роттердам +».

Уряд Олексія Гончарука ввів, а уряд Дениса Шмигаль затвердив в меморандумі з МВФ (підписаний президентом В. Зеленський) аналогічний підхід для визначення ціни газу для населення - т.зв. «Амстердам +». Він також передбачає включення вартості доставки газу з Нідерландів - біржа TTF.