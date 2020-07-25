Раскрыты нюансы тройного повышения пенсий в 2021 году

Об этом пишет Обозреватель.

Отметим, что на перерасчет выплат серьезно повлияет повышение минимальной зарплаты и грядущая индексация пенсий.

В марте проведут перерасчет всех пенсий и выплаты планируют повысить на 15 %.

К примеру, если расчетный размер пенсии 2 400 грн, то после марта 2020 года пенсионер сможет получить 2 760 грн. А если расчетный размер 1 500 грн, то после повышения размер выплаты не изменится, он будет на уровне минимального прожиточного минимума (1 769 грн с декабря 2020 года).

Помимо этого, на рост пенсий повлияет и повышение минимальной зарплаты в 2021 году. Вырастут выплаты для тех украинцев, кто выполнил требования по стажу (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) и кому уже исполнилось 65 лет. Они, согласно законодательству, имеют право на выплату в размере не менее 40% минималки.

с 1 января 2021 года – 2400 грн;

с 1 июля 2021 года – 2600 грн.

С учетом, что в 2021 году правительство хотело сделать надбавку к пенсиям в 500 грн всем, кто имеет достаточно стажа и достиг возраста 75 лет, такое повышение выплат затронет незначительное количество украинцев.

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Согласно сообщению, украинским пенсионерам уже начали выплачивать пенсии за июль. Пресс-служба отчиталась, сколько денег выделили и сколько уже доставили.

"24 июня 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий июля. На пенсионные выплаты сегодня направлено 2,6 млрд грн. Обеспечено финансирования пенсий июля на общую сумму 39,2 млрд грн. Выплата пенсий будет произведена в установленном порядке", - информировал ранее ПФУ.

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