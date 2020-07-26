Кредитный договор украинца отказался заверять нотариус

Об этом в своем отзыве на портале "Минфин" сообщил недовольный клиент.

По его словам, все случилось во время карантина.

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"Имели неосторожность взять ипотечный кредит в ПриватБанке, категорически не рекомендую! В связи с пандемией предложили нам кредитные каникулы. Намедни ПриватБанк сообщил, что нам необходимо оформить дополнение к кредитному договору, которое должен заверить нотариус. В назначенное время вместе с менеджером пошли к государственному нотариусу, но она отказалась заверять этот «документ» в связи с тем, что он противоречит закону, здравому смыслу и самому себе", - отметил возмущенный клиент банка.
 
Кроме того, у клиента банка возникли трудности с юристами установы.
 
"Нотариус внесла нужные поправки, но в них категорически не хотят вникнуть юристы Привата. Связаться с кем-то из юристов Привата невозможно. В службе поддержки рекомендуют обращаться к менеджеру, но он не может помочь потому что сам в шоке! Хотелось бы найти какой-то консенсус и конструктив, но увы Приват уже давно относится к заемщикам, как своей собственности", - уверен клиент.

Сотрудники банка уже начали разбираться, пообещав проверить детали ситуации.
 
"Мы обратились к Вам в личном сообщении и потребовали контактные данные, чтобы проверить информацию и разобраться в ситуации.